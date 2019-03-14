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巴塞尔委员会：比特币等加密货币会对银行构成威胁

2019-03-14 10:53 稿源：站长之家  0条评论
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比特币价格1

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 14 日消息：blockchainreporter消息，国际银行业权威机构巴塞尔银行监管委员会( BCBS )表示，加密货币的持续增长可能导致影响金融稳定风险的增加，并对银行构成特殊威胁。因此，这些金融机构需要在处理比特币和其他区块链虚拟货币之前制定风险管理框架。

巴塞尔委员会方面认为，尽管加密货币的增长无法与全球金融体系相提并论，但加密货币在过去几年中已被大量采用。BCBS明确表示，虚拟货币既不是真正的法定货币，也没有价值储存，并未获得政府或权威的支持。因此，加密货币被用作交易媒介是不安全的，并且缺乏货币的标准功能。

巴塞尔委员会还指出，加密货币的价格波动很大，这可能导致损失和其他潜在风险，包括流动性风险、市场风险、洗钱和恐怖融资风险、信贷风险等。

在这种背景下，巴塞尔委员会对有意涉足加密货币领域的银行设定了严格的指导方针，其中包括，在处理加密资产之前需要进行尽职调查;必须考虑治理和风险管理，建立一个清晰、稳健的风险管理框架等等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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