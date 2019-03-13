盼盼食品蔡金钗：用区块链等技术构建国家知识产权电子证据平台

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 13 日消息：据中国知识产权报消息，在今年的全国两会上，全国政协委员、福建盼盼食品集团执行董事、执行总裁蔡金钗建议，国家在“互联网+”知识产权保护平台建设的过程中，充分利用区块链、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，打通各个数据闭环，包括融合各地已有的知识产权预警监测系统，加快构建国家知识产权电子证据平台，实现知识产权保护监测、确权、维权一体化服务。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[产权]· 03月13日
[动态]· 03月13日
[见闻]· 03月13日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督