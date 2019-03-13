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盼盼食品蔡金钗：用区块链等技术构建国家知识产权电子证据平台

2019-03-13 16:53 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 13 日消息：中国知识产权报消息在今年的全国两会上，全国政协委员、福建盼盼食品集团执行董事、执行总裁蔡金钗建议，国家在“互联网+”知识产权保护平台建设的过程中，充分利用区块链、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，打通各个数据闭环，包括融合各地已有的知识产权预警监测系统，加快构建国家知识产权电子证据平台，实现知识产权保护监测、确权、维权一体化服务。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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