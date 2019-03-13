盼盼食品蔡金钗：用区块链等技术构建国家知识产权电子证据平台

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 13 日消息：据中国知识产权报消息，在今年的全国两会上，全国政协委员、福建盼盼食品集团执行董事、执行总裁蔡金钗建议，国家在“互联网+”知识产权保护平台建设的过程中，充分利用区块链、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，打通各个数据闭环，包括融合各地已有的知识产权预警监测系统，加快构建国家知识产权电子证据平台，实现知识产权保护监测、确权、维权一体化服务。

