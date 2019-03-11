“扫一扫”分享到微信

见闻

富达推出加密托管服务 仅面向选定的客户

2019-03-11 17:12 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

加密货币 比特币

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 11 日消息：coinspeaker消息，富达旗下新公司Fidelity Digital Assets宣布为机构投资者提供企业级的加密货币托管和交易执行服务，目前仅向选定的客户提供相关服务，而其他客户则需要等到九月份。

据介绍， 2017 年 12 月，富达是第四大资产管理公司，管理着2. 4 万亿美元的资产。这家巨人每年在人工智能和区块链等技术上花费 25 亿美元。Fidelity Digital Assets成立于 2018 年 1 月份，旨在为机构和企业客户提供加密货币存储和交易服务。

今年 1 月，富达投资董事长兼首席执行官 Abigail P. Johnson 透露，该公司推出比特币托管服务的计划，下一步将推出以太坊相关服务，并表示日期定在 3 月。当然，并不是所有的客户都能使用这些服务。Fidelity Digital Assets负责人 Tom Jessop 表示， 1 月份，已经有部分客户参与了平台最终测试阶段。现又选定部分客户体验该服务，其他人可能会等到九月。

根据富达进行的研究显示，大约22 %的机构已经要求拥有加密货币，并期望在五年内将其加密资产翻一番。为此，Fidelity Digital Assets将为机构投资者提供一个完美的解决方案。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

数字代币 虚拟货币 区块链

全国政协委员巩富文两会提案：严格禁止数字代币 防范化解金融风险

· 数字代币 虚拟货币 区块链
阿里 阿里巴巴 张勇

阿里回应“张勇卸任阿里创投法人”：常规的公司管理动作

· 阿里 阿里巴巴 张勇
小米8 小米8屏幕指纹版 小米9 小米

小米 8 屏幕指纹版手机 2019 全年免费开通京津冀互联互通卡

· 小米8 小米8屏幕指纹版 小米9
中国电信 王国权

中国电信：即日起王国权担任执行副总裁

· 中国电信 王国权
雷神科技 三八节妇女 女装大佬

羡慕三八节妇女放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

· 雷神科技 三八节妇女 女装大佬
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
查看更多
﻿

编辑推荐

特斯拉全球涨价3% 此前曾因降价34万遭车主抗议

[动态]· 03月11日

百度经营范围发生变更：新增“经营电信业务”等

[动态]· 03月11日

瑞银研报：拼多多2021年GMV超京东 沟通能力是短板

[数说]· 03月11日

顺丰新品牌“顺丰敦豪”公开亮相 将拓展大中华区供应链业务

[见闻]· 03月11日

人大代表：青少年手机应装防火墙 屏蔽网络不良信息

[动态]· 03月11日

中国移动TD-SCDMA已开始退网 或2020年完成退网工作

[动态]· 03月11日

蚂蚁金服回应“正在筹备科创板”：仅关注 未筹备

[见闻]· 03月11日

2019移动互联网自律白名单公布 高德地图腾讯等入选

[动态]· 03月11日