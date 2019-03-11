富达推出加密托管服务 仅面向选定的客户

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 11 日消息：据coinspeaker消息，富达旗下新公司Fidelity Digital Assets宣布为机构投资者提供企业级的加密货币托管和交易执行服务，目前仅向选定的客户提供相关服务，而其他客户则需要等到九月份。



据介绍， 2017 年 12 月，富达是第四大资产管理公司，管理着2. 4 万亿美元的资产。这家巨人每年在人工智能和区块链等技术上花费 25 亿美元。Fidelity Digital Assets成立于 2018 年 1 月份，旨在为机构和企业客户提供加密货币存储和交易服务。

今年 1 月，富达投资董事长兼首席执行官 Abigail P. Johnson 透露，该公司推出比特币托管服务的计划，下一步将推出以太坊相关服务，并表示日期定在 3 月。当然，并不是所有的客户都能使用这些服务。Fidelity Digital Assets负责人 Tom Jessop 表示， 1 月份，已经有部分客户参与了平台最终测试阶段。现又选定部分客户体验该服务，其他人可能会等到九月。

根据富达进行的研究显示，大约22 %的机构已经要求拥有加密货币，并期望在五年内将其加密资产翻一番。为此，Fidelity Digital Assets将为机构投资者提供一个完美的解决方案。