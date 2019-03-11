“扫一扫”分享到微信

见闻

小米 8 屏幕指纹版手机 2019 全年免费开通京津冀互联互通卡

2019-03-11 15:59 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 11 日消息：刚刚小米手机通过官方微博宣布，在直降 500 元之后，小米 8 屏幕指纹版手机支持 2019 年全年免费开通京津冀互联互通卡，全国 160 城市通用，旧卡移新机也无需服务费。

TIM截图20190311160417.png

图片来自 @小米手机

此外，小米手机官微此前预告小米 8 屏幕指纹版即将升级小米 9 的九大功能。具体如下：

1、Game Turbo游戏加速，游戏工具箱2.0，手游爱好者的福音。

2、Mi Turbo 防系统卡顿，通过系统底层优化，模拟使用 18 个月后依然流畅如新。

3、Dark Mode深色模式，设计更酷，手机更省电。

4、超炫酷的全新充电动画，充电信息一目了然。

5、全新息屏显示，加入十余种息屏显示效果。

6、采用与小米 9 相同的功耗优化方案，延长续航。

7、全年免费开公交卡，再也不用担心旧卡移新机又要收取办卡费的问题。

8、新增屏幕指纹快捷功能，指纹解锁后长按可扫码支付或唤醒小爱同学，超方便。

9、新增桌面风光动态壁纸，根据时间变化而变化，每次用手机看时间都有新感受。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

中国电信 王国权

中国电信：即日起王国权担任执行副总裁

· 中国电信 王国权
CoinEx 加密货币交易所 加密货币政策

受政策影响，CoinEx将退出中国大陆市场

· CoinEx 加密货币交易所 加密货币政策
区块链 区块链协会 深圳区块链

中国软件行业协会区块链分会深圳工作委员会正式成立

· 区块链 区块链协会 深圳区块链
加密货币 加密货币交易所

澳大利亚监管机构暂停了两个与贩毒有关的加密货币交易所

· 加密货币 加密货币交易所
雷神科技 三八节妇女 女装大佬

羡慕三八节妇女放假半天？雷神科技：男同胞女装享同等待遇

· 雷神科技 三八节妇女 女装大佬
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
查看更多
﻿

编辑推荐

顺丰新品牌“顺丰敦豪”公开亮相 将拓展大中华区供应链业务

[见闻]· 03月11日

人大代表：青少年手机应装防火墙 屏蔽网络不良信息

[动态]· 03月11日

中国移动TD-SCDMA已开始退网 或2020年完成退网工作

[动态]· 03月11日

蚂蚁金服回应“正在筹备科创板”：仅关注 未筹备

[见闻]· 03月11日

2019移动互联网自律白名单公布 高德地图腾讯等入选

[动态]· 03月11日

摩拜回应“关闭亚太业务”：消息属实 正在优化国际业务

[见闻]· 03月11日

携程再回应“大数据杀熟”：系统BUG已修复

[动态]· 03月11日

中国公司申请AI专利数量是美国2.5倍 百度排第一

[动态]· 03月11日