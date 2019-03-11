小米 8 屏幕指纹版手机 2019 全年免费开通京津冀互联互通卡

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 11 日消息：刚刚小米手机通过官方微博宣布，在直降 500 元之后，小米 8 屏幕指纹版手机支持 2019 年全年免费开通京津冀互联互通卡，全国 160 城市通用，旧卡移新机也无需服务费。

图片来自 @小米手机

此外，小米手机官微此前预告小米 8 屏幕指纹版即将升级小米 9 的九大功能。具体如下：

1、Game Turbo游戏加速，游戏工具箱2.0，手游爱好者的福音。

2、Mi Turbo 防系统卡顿，通过系统底层优化，模拟使用 18 个月后依然流畅如新。

3、Dark Mode深色模式，设计更酷，手机更省电。

4、超炫酷的全新充电动画，充电信息一目了然。

5、全新息屏显示，加入十余种息屏显示效果。

6、采用与小米 9 相同的功耗优化方案，延长续航。

7、全年免费开公交卡，再也不用担心旧卡移新机又要收取办卡费的问题。

8、新增屏幕指纹快捷功能，指纹解锁后长按可扫码支付或唤醒小爱同学，超方便。

9、新增桌面风光动态壁纸，根据时间变化而变化，每次用手机看时间都有新感受。