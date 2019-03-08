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阿里发布马云妇女语录：没有败家的女人 只有爱家的女人

2019-03-08 10:40 稿源：站长之家  0条评论
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马云、阿里巴巴

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:今日是国际妇女节，阿里巴巴官微发布了“马云送给亿万女性的几句话”。

马云表示：

1，机器也许会取代保姆，但是机器永远不能取代母亲。机器可以代替护士，但机器不能代替爱心。机器有很强的智商，但是未来的机器不可能具备智慧，更不具备爱商。

2，女性要考虑的事情非常之多，我们所有的女性为别人考虑的远远超过男性，我自己觉得，没有败家的女人，只有爱家的女人。

3，女性的思考更加直觉，她是凭直觉来干。什么是直觉，直觉就是大数据。别看那些很复杂的事情，女性能够在很复杂的事情中看到本质，举个简单的例子，我发现要瞒老爸还容易，但是要瞒老妈很难。

4，男性做事情的时候很冲动，决定很快。女性比较犹豫不决，但是一旦决定，她们的忍耐力，她们对错误的包容性，她真的是全力以赴地坚持去努力。

据悉，上述马云语录出自 2017 年 7 月的“全球女性创业者大会”。目前，阿里集团内部的高管中，有三分之一是女性。普通员工中的女性占比接近50%。

QQ截图20190308104601.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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