点融创始人郭宇航：将会暂停在区块链、人工智能方面的投资

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 8 日消息：据界面新闻消息，点融创始人、联席董事长郭宇航日前在一场媒体小型沟通会中表示，并称自己将会暂停在区块链、人工智能方面的投资。
郭宇航表示，目前点融面临的各种困难都来源于对政策形势和行业发展预判失当。接下来将全面收缩过于前瞻性、不赚钱的业务。
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