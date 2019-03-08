滴滴出行总裁柳青妇女节发文：女性兼顾家庭与职场不易

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日 消息:今日是3月8日妇女节，滴滴出行总裁柳青发布微博祝福所有女生快乐健康。

柳青称，作为一名职场女性，也作为三个孩子的妈妈，深有感触的是，女性无论选择职场还是家庭，或是努力兼顾二者， 都不是一件非常容易的事情。

据此前滴滴《技术进步与女性发展：滴滴平台女性新就业报告2019》显示，中国女性网约车司机占比为7.4%，平均年龄为 35 岁。

以下为柳青微博原文：

不久前见到一位女司机师傅，单亲妈妈，家里有生病的长辈，只能兼职开网约车贴补家用。我想她的生活必定艰难。却没想到她一路说笑且言语十分有趣，能真实感觉到她对生活的热爱。这种举重若轻的气质风度让我惊艳。非常迷人[心]

作为一名职场女性，也作为三个孩子的妈妈，深有感触的是，女性无论选择职场还是家庭，或是努力兼顾二者， 都不是一件非常容易的事情。常常觉得我们成长的道路就像修仙小说里讲的一样，不断的打怪升级，历劫无数。这一路修炼虽然波折辛苦，但是却没有白过。我身边有过坎坷的人生经历的女生都像那位女司机师傅一样可爱，兼具侠骨和柔情，不世故客套，但也练达通透，最终凭着韧性和智慧成为一个更好的自己，同时也给身边人带来更多幸福快乐。所以如果你今天打车偶遇一位女司机，请一定祝福她节日快乐呦~

祝福所有的女生都快乐健康。祝福我们经历的所有最终都内化成智慧和力量。Be great，be you! 一起加油吧~[可爱]

PS。当然男同学们好好加油，将来也会有你们的节日的[偷笑]