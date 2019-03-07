“扫一扫”分享到微信

见闻

北京互联网法院诉调对接中心成立 借助区块链等技术为工作减负

2019-03-07 15:33 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

互联网法院 (2)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 7 日消息：法制日报消息，昨天下午，北京互联网法院诉前人民调解委员会、诉调对接中心正式成立。新成立的诉调对接中心也将依托这“北京互联网法院调解平台”开展全面线上调解。

调解员除了网上调解案件外，还将依托在线送达、在线协查以及司法区块链证据验证等平台技术优势，将职责范围覆盖到送达、调解、争议焦点归纳等，减少后期案件办理的重复性工作，为法官接下来的审判工作减负。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

网易 网易相册 网易相册停运

网易相册发布公告：将于5月8日停止运营 关闭服务器

· 网易 网易相册 网易相册停运
华为 华为杨超斌 5G

华为5G产品线总裁杨超斌：华为已签订30多个5G商用合同

· 华为 华为杨超斌 5G
贾跃亭 上海场景派 投资

贾跃亭持股上海场景派投资中心股权被冻结

· 贾跃亭 上海场景派 投资
区块链 启迪区块链 政务服务

启迪区块链集团发布“政务通”产品 实现自主可控可信数据交换

· 区块链 启迪区块链 政务服务
编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧 编程大赛 程序员 原创

真硬核！贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

· 编程 杨超越杯编程大赛 百度贴吧
功能机 18.6万元手机丢了 手机 劳斯莱斯 原创

游客18.6万元手机丢了 网友：功能机中的劳斯莱斯？

· 功能机 18.6万元手机丢了 手机
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
苏宁 苏宁手机 折坏险 折叠屏手机折坏险 折叠屏手机 原创

苏宁推折叠屏手机折坏险 华为Mate X折起来不心疼

· 苏宁 苏宁手机 折坏险
查看更多
﻿

编辑推荐

保存了50亿张老照片的网易相册要关停了 你备份了吗?

[动态]· 03月07日

贴吧举办杨超越杯编程大赛 200多名程序员报名参加

[趣咖]· 03月07日

公安部公布“净网2018”成果：下架恶意行为APP3.5万余款

[动态]· 03月07日

一键下单！阿里速卖通推全俄首个网上购车服务

[要闻]· 03月07日

给外卖餐盒加封保安全 饿了么3月再投放1500万食安封签

[动态]· 03月07日

联发科将于今年晚些时候推出支持5G的7nm芯片组

[动态]· 03月07日

男子患口腔癌，医生用3D打印为患者换新下巴

[动态]· 03月07日

雷军：小米预计于今年 5、6 月在国内发布第一台5G手机

[见闻]· 03月07日