北京互联网法院诉调对接中心成立 借助区块链等技术为工作减负

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 7 日消息：据法制日报消息，昨天下午，北京互联网法院诉前人民调解委员会、诉调对接中心正式成立。新成立的诉调对接中心也将依托这“北京互联网法院调解平台”开展全面线上调解。



调解员除了网上调解案件外，还将依托在线送达、在线协查以及司法区块链证据验证等平台技术优势，将职责范围覆盖到送达、调解、争议焦点归纳等，减少后期案件办理的重复性工作，为法官接下来的审判工作减负。