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网易相册发布公告：将于5月8日停止运营 关闭服务器

2019-03-07 15:30 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:近日，网易相册发布公告称， 3 月 6 日起，网易相册网站将会停止新用户注册、VIP充值服务，并且关闭网站部分功能; 2019 年 5 月 8 日，网易相册将会全面停止运营，关闭服务器。

公开资料显示，网易相册于 2003 年推出，曾凭借完全免费、无限容量、速度快等优点，一度成为国内最大、知名度最高的免费网络相册。

网易

图片来源图虫：已授站长之家使用

以下为网易相册停服公告：

旅途或有终点，美好回忆永远都在

亲爱的网易相册用户：

如果说人生是一场旅途，我们有幸，曾陪你一同收藏很多美好时刻。

我们将于 2019 年 5 月 8 日00： 00 停止网易相册的运营，让这段旅程落下帷幕。

旅途或有终点，美好回忆永远都在。

停运具体事项安排如下：

2019 年 3 月 6 日00： 00 起，网易相册网站将会停止新用户注册、VIP充值服务，并且关闭网站部分功能，但您仍可以登录、浏览、下载您的个人相册资源。

2019 年 5 月 8 日00： 00 起，网易相册将会全面停止运营，关闭服务器。届时及以后用户将无法登录、使用网易相册的任何功能，同时数据也不再保留。

请务必在 2019 年 5 月 8 日之前对需要保存的相册进行下载以防丢失。

网站停止运营后，对于用户已充值购买VIP服务但未消耗完的服务，我们准备了退款服务，具体如下：

1、针对截止至 2019 年 5 月 8 日00：00，仍有未消耗完的VIP服务，根据用户充值的金额对应的服务期限比例，结合剩余服务期限核算退款金额并退回至您指定的银行卡账户。

2、请已充值购买了VIP服务的用户于 2019 年 5 月 8 日之前将您的如下信息/材料发送给我们(邮箱地址： service@lofter.com )：

(1)邮件主题：【网易相册退款】+ 网易相册登录邮箱 + 昵称(例如：【网易相册退款】zhangsan@126.com+张三);

(2)提供网易相册个人信息中心界面截图(包含VIP套餐类型(含金额)、订单时间、VIP到期时间、网易宝订单号);

(3)购买VIP服务时对应的本人退款账户信息：本人真实姓名、银行卡(储蓄卡)号码、银行卡开户行支行。如无法提供购买VIP服务时的账户信息，退款处理时间将延长;

(4)身份证正反面复印件;

(5)您的手机号码。

经确认退款账户信息与您的本人信息或购买VIP相册服务时账户一致的，我们将于 30 个工作日内将核算的退款金额退回至您的退款账户。

一旦您参与退款服务活动，即视为对退款方案的认可。若您未在前述期限内参与退款服务活动，则视为自动放弃获得退款服务的权利。

如有疑问，请拨打【0571-89852053】联系我们!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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