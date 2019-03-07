启迪区块链集团发布“政务通”产品 实现自主可控可信数据交换

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 7 日消息：据中新网消息，日前启迪区块链集团正式发布“政务通”产品，该产品依托启迪区块链集团自主拥有的T.Ex技术研发，实现了我国自主可控的可信数据交换。
据介绍，该产品可在数据不做物理迁移的情况下完成共享交换，整合分散异构的数据资源，消除政务部门之间的“信息孤岛”和“数据烟囱”，实现了不同政务部门间智能高效的数据交换共享与业务协同。
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