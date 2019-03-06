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雷军微博反击“米黑”：走自己的路、让别人说去吧

2019-03-06 22:01 稿源：站长之家  0条评论
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小米、雷军

图片来源图虫：已授站长之家使用

站长之家(ChinaZ.com) 3月6日 消息:明星有黑粉，手机厂商亦是如此。那么面对黑粉们的各种质疑和挑刺，雷军又是作何反击的呢?

今日晚间，雷军就转发了小米公司研发总监@安卓老张的微博，原文写道：“网友有趣的归纳：小米不吭声，说明其心虚。小米怼友商，说明其失态而且失势。小米手机便宜，说明一分钱一分货劣质手机代名词。小米手机贵，说明小米已经忘记初心，背离了米粉。小米做米家，做生态链产品，说明小米做事不专注，注意力分散，样样通样样松，每件产品都是拉圾。小米一段时间不出新的生态链产品了，说明小米生态链模式失败。小米手机卖的好，你没有核心竞争力，买的多也是给高通打工，小米如果卖的不好说明没有核心竞争力终究走不长远---是这样吗?”

对此，雷军直接回应表示，“走自己的路，让别人去说吧![汗]”。雷军接着还评论表示“这些年来小米被黑惨了，最近反击了几次，请大家理解。”对此，有网友也幽会的评论道，“走别人的路让别人无路可走”。

值得一提的是，雷军曾在之前的红米note7 的发布会上说了“生死看淡，不服来干”一句话，有向友商发起挑战的味道。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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