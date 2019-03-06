全球外汇提供商Mercury FX使用xRapid完成跨境支付

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 6 日消息：据dailyhodl消息，全球外汇交易提供商Mercury FX表示，在菲律宾已开通基于xRapid的支付通道，并且使用xRapid一笔汇款是英国客户用于在菲律宾温泉度假村度蜜月的花费。
Mercury FX 在伦敦、香港和开普敦都设有办事处，该公司表示今年年中将使用Ripple的xRapid在全球开辟多达 10 条新支付通道，包括加拿大和中东。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[趣咖]· 03月06日
[见闻]· 03月06日
[动态]· 03月06日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督