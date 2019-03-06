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全球外汇提供商Mercury FX使用xRapid完成跨境支付

2019-03-06 11:50 稿源：站长之家  0条评论
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瑞波币2

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 6 日消息：dailyhodl消息，全球外汇交易提供商Mercury FX表示，在菲律宾已开通基于xRapid的支付通道，并且使用xRapid一笔汇款是英国客户用于在菲律宾温泉度假村度蜜月的花费。

Mercury FX 在伦敦、香港和开普敦都设有办事处，该公司表示今年年中将使用Ripple的xRapid在全球开辟多达 10 条新支付通道，包括加拿大和中东。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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