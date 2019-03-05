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Coinbase技术合作方Elliptic否认向第三方收集、销售用户数据

2019-03-05 16:35 稿源：站长之家  0条评论
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Coinbase 交易所

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 5 日消息：cointelegraph消息，伦敦区块链分析公司Elliptic 为美国加密货币交易所Coinbase提供结束支持，现在该公司官方发布声明驳斥了收集客户的用户数据并将其出售给第三方以获取经济利益的指控。

据悉，Elliptic 是区块链情报领域的主要参与者之一，主要提供分析工具，允许公司、政府和执法机构监控区块链交易，跟踪可疑的非法活动，如洗钱。

有人指出，这些分析公司可能泄露用户的数据。起因是Coinbase高管对收购区块链分析公司Neutrino一事的澄清表示，考虑到现有外部技术提供商据称正在向外部来源出售Coinbase用户的数据，将中Neutrino整合到Coinbase设备中是必要的。

Elliptic的联合创始兼CEO James Smith明确表示，尽管Coinbase没有指出具体区块链情报机构的信息，但容易让人认为与Elliptic有关。官方称，包括Coinbase在内的客户并未向其提供任何用户的个人身份信息，其解决方案只用于打击金融犯罪。

值得一提的是，Coinbase宣布收购Neutrino一事引起了社区的强烈反对。主要是由于Neutrino团队负责人曾棣属的黑客组织监控过民众信息。对此，Coinbase首席执行官Brian Armstrong 对外表示，将会让牵连的员工离职，以平息这场风波。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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