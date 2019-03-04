全国政协委员范小云：建议将区块链等技术应用于系统性金融风险中

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今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 4 日消息：2019 年全国两会即将召开，区块链技术也成为关注的重点。据新京报消息，全国政协委员、南开大学金融学院常务副院长范小云在提案中建议，将大数据、人工智能、区块链等技术应用于系统性金融风险的识别、测度与监管中，积极推动智能监管，更准确地把控系统性风险冲击的强度与速度，精准控制风险的同时降低监管成本。

