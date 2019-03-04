“扫一扫”分享到微信

见闻

全国政协委员范小云：建议将区块链等技术应用于系统性金融风险中

2019-03-04 16:49 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

互联网，创业，金融科技

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 4 日消息：2019 年全国两会即将召开，区块链技术也成为关注的重点。据新京报消息，全国政协委员、南开大学金融学院常务副院长范小云在提案中建议，将大数据、人工智能、区块链等技术应用于系统性金融风险的识别、测度与监管中，积极推动智能监管，更准确地把控系统性风险冲击的强度与速度，精准控制风险的同时降低监管成本。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

李彦宏 数据共享 智能交通

李彦宏两会提案：建立数据共享机制 构建智能交通解决方案

· 李彦宏 数据共享 智能交通
加密货币 印度加密货币 加密货币监管

印度政府：关于加密货币监管法规已进入最后审议阶段

· 加密货币 印度加密货币 加密货币监管
华为 智能手机 三星 苹果

2018Q4全球手机市场报告：华为市场份额排名第三

· 华为 智能手机 三星
区块链媒体 coindesk 区块链

coindesk Japan正式获得美国区块链媒体coindesk运营许可

· 区块链媒体 coindesk 区块链
华为 华为美 2019神曲 原创

2019神曲《华为美》网络刷屏 官方回应：非华为内部制作

· 华为 华为美 2019神曲
华为 用华为手机半价 华为手机 国产手机 原创

高校食堂用华为手机半价 鼓励同学们用国产手机

· 华为 用华为手机半价 华为手机
电话亭 用路边电话亭上网 上网 打游戏 原创

男子用路边电话亭上网打游戏 每天都来坚持了3年

· 电话亭 用路边电话亭上网 上网
苏宁 苏宁手机 折坏险 折叠屏手机折坏险 折叠屏手机 原创

苏宁推折叠屏手机折坏险 华为Mate X折起来不心疼

· 苏宁 苏宁手机 折坏险
小米9 王源定制手机壳 雷军 小米 网络营销

小米9推王源定制手机壳、主题及语音 粉丝：雷总，你懂我

· 小米9 王源定制手机壳 雷军
支付宝 蚂蚁森林 合种家庭树

支付宝公布合种家庭树最积极城市名单 杭州竟然不是第一

· 支付宝 蚂蚁森林 合种家庭树
查看更多
﻿

编辑推荐

特斯拉车主维权 因不满特斯拉中国降价太多

[动态]· 03月04日

因违规登载新闻信息 上海网信办对华尔街见闻作出行政处罚

[见闻]· 03月04日

自导自演谎称支付宝被盗40万，涉嫌骗保已被抓

[动态]· 03月04日

滴滴试行“选择路线”功能 可自主选定适合的行驶路线

[见闻]· 03月04日

李彦宏、马化腾在两会都说啥？科技大佬两会提案汇总

[动态]· 03月04日

雷军两会提案：布局5G应用 推动物联网创新发展

[见闻]· 03月04日

快手宣布扩招1000+社招岗 以研发线为主

[见闻]· 03月04日

中国移动召开管理人员大会 宣布电信董事杨杰调任至移动

[见闻]· 03月04日