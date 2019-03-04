全国政协委员范小云：建议将区块链等技术应用于系统性金融风险中

“扫一扫”分享到微信
图片来源图虫：已授站长之家使用
今日块讯(ChinaZ.com) 3 月 4 日消息：2019 年全国两会即将召开，区块链技术也成为关注的重点。据新京报消息，全国政协委员、南开大学金融学院常务副院长范小云在提案中建议，将大数据、人工智能、区块链等技术应用于系统性金融风险的识别、测度与监管中，积极推动智能监管，更准确地把控系统性风险冲击的强度与速度，精准控制风险的同时降低监管成本。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[动态]· 03月04日
[见闻]· 03月04日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督