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腾讯加大未成年健康上网保护力度 测试“儿童锁模式”

2019-03-01 10:09 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:近日，腾讯再次加大未成年健康上网保护的工作力度，开始测试一项全新的 “儿童锁模式”。13周岁以下未成年新用户在首次登录游戏之前，将被强制要求进行“儿童锁”的登记认证。只有其监护人完成“解锁”后才能进入游戏，若未完成解锁则被禁止登录。

值得注意的是，在家长允许孩子进行游戏的基础上，腾讯仍将遵循现行健康系统的强制防沉迷策略( 12 周岁及以下未成年人每日限玩 1 小时， 21 点-次日 8 点禁玩)对未成年人进行保护，同时，家长还可以进一步根据实际情况，通过成长守护平台上对孩子进行更为严格和细节的游戏行为限制。

按计划，腾讯将分批在 12 个城市对《王者荣耀》、《刺激战场》2款游戏的新用户展开抽样测试，首批测试目前已在北京、成都、长春 3 个城市启动。

1.jpg

本次测试的基本流程为：

1、13周岁以下的未成年新用户登录游戏时，将被系统随机抽选，要求进行“儿童锁”的登记认证;

2、腾讯将邀请其监护人提交相关认证资料，完成“儿童锁”的解锁，使孩子在监护人充分知情和授权的基础上进行游戏。同时，腾讯也建议监护人在成长守护平台上绑定孩子的游戏账号，以更方便了解孩子游戏行为并进行管控;

3、为保护用户隐私，相关认证资料将仅用于“儿童锁”的登记认证，不做其他任何用途。

2.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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