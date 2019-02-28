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迄今最高！杰克•多西的Square第四季度比特币销售额达5200万美元

2019-02-28 16:49 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 28 日消息：bitcoinist消息，Twitter首席执行官杰克•多西(Jack Dorsey)的移动支付公司Square 公布了 2018 年第四季度财报，数据显示该公司在第四季度比特币销售额是开始支持加密货币以来最高的。

根据Square发布的第四季度盈利报告的数据，该公司比特币销售额突破 5200 万美元，超过了第三季度的 4300 万美元，第二季度比特币销售额为 3700 万美元。

自去年以来，Square的Cash APP 就开始向用户提供购买和持有比特币服务，从当前取得的销售业绩来看，这项服务是很受美国消费者欢迎的。多西在一份声明中表示，接下来将继续在个人支付、移动支付和在线支付方面发力。

一直以来，杰克•多西都十分看好比特币的发展，曾表示比特币将在 10 年内成为世界唯一货币。前不久，多西参与了闪电火炬交易传递，并重申比特币是他在加密货币行业的首选，且没有持有其他加密货币。

本月初，多西还透露，其开发团队已经在努力将比特币闪电网络可扩展性解决方案整合到Cash App平台上。 

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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