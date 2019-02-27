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莱特币基金和顶级跆拳道联盟合作 LTC成联盟官方加密货币

2019-02-27 17:28 稿源：站长之家  0条评论
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莱特币1

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 27 日消息：cointelegraph消息，莱特币基金会官方宣布正与顶级跆拳道联盟Glory合作，成为其在线商品平台和国际赛事的官方加密货币。

据介绍，Glory签约了多个顶级的跆拳道拳手，接下来该联盟将把莱特币( LTC )整合到其在线商店gloryshop.com，并允许美国和欧洲的粉丝使用莱特币购买有关产品。莱特币基金创始人表示，Glory在全球范围内有着庞大的粉丝群，其中很大一部分是年轻人，他们是区块链技术的早期采用者。通过这种方式让他们了解莱特币知识，将会更有影响力。

早在去年 12 月份，莱特币基金会签署了一项协议，成为UFC终极格斗一场锦标赛首个加密货币赞助商。当然，目前已经有多个加密货币公司赞助体育行业的案例，比如去年 8 月份，加密货币交易所Coin Deal成为英超狼队足球俱乐部的赞助商。2018 年 4 月份，苏格兰甲级联赛球队“艾尔联队”也获得加密货币商CoinGeek提供的赞助，将BCH标志印在了球队成员的T恤上。  

值得一提的是， 2018 年 12 月，巴西超级联赛足球俱乐部Atletico Mineiro 推出了一种基于以太坊、与法币挂钩的公用事业粉丝代币——galocount。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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