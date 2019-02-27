罗炳春加盟小鹏汽车 任售后高级总监

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:今日，小鹏汽车宣布，资深售后专家罗炳春正式加盟小鹏汽车，出任售后高级总监，负责售后方面的整体管理工作。

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏表示：“相信罗炳春先生的加入会在推进售后服务建设和品质交付方面，为小鹏汽车以及众多‘鹏友’带来创新体验和强有力的保障。”

资料显示，罗炳春曾在广汽本田、广汽菲亚特等企业任职，有丰富的售后质量管理、产品与服务开发、技术培训和服务网络体系搭建等方面的经验。在广汽本田工作期间，罗炳春主导建立了完善的CSI(客户满意度)市场调查和评估体系，大幅提升了售后服务质量，同时开发市场质量信息收集和反馈系统，从而使响应处理的时间从原来的6个月缩短至1个月，大大提升了售后服务效率。加入广汽菲亚特后，罗炳春领导并搭建了整套售后服务体系和团队架构，确保了多款车型的顺利上市和服务开展，同时主导了人才培训中心的建设，为服务战略的实施提供了人才保障。

而就在几天前，小鹏汽车就曾宣布，前丰田精益生产专家宫下善次加盟小鹏汽车，出任生产质量高级总监，负责小鹏汽车在生产品质管理相关方面的工作。