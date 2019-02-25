世纪佳缘就杭州小吴相亲事件致歉：负有不可推卸的责任

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站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:此前，杭州小吴通过世纪佳缘认识了一位女孩，该相亲对象自称是北京大学毕业的上市公司董事长的女儿，杭州小吴在在三天内为此花费了近 30000 元，结果发现被骗了。



今日晚间，世纪佳缘在其官方微博回应了“杭州小吴相亲”事件。世纪佳缘表示，其服务部负有不可推卸的责任。而在事件经媒体曝光后，公关部门及其负责人 的部分言论也造成了社会各界朋友的误解。

世纪佳缘表示，在此次事件中，朱女士向公司提供了虚假的个人信息，服务人员并未按照公司规范流程审审查及存档 ，轻信朱女士的不实陈述，使得吴先生在接受服务的 过程中受到伤害。

以下为世纪佳缘致歉声明全文：

“杭州小吴相亲”事件至今已历时一个多月，给当事 人吴先生带来了巨大的困扰。为深入了解事件真相、 发现我们工作中存在的失误和问题，以及在未来的工 作中更好地服务我们的用户，避免此类问题的再次发 生，我们的调查与处理持续了较长的时间。

在此次事件中，朱女士向我公司提供了虚假的个人信息，我方服务人员并未按照公司规范流程审审查及存档 ，轻信朱女士的不实陈述，使得吴先生在接受服务的 过程中受到伤害。在此我们向吴先生郑重道歉，也对 一直以来支持和信任我们的广大用户深表歉意!

在此次事件中，我公司服务部首先负有不可推卸的责 任。其次，事件经媒体曝光后，公关部门及其负责人 的部分言论也造成了社会各界朋友的误解。我公司将 根据《员工工作守则》、《服务部稽查制度》和《会 员信息资料验证制度》的相关规定，对吴先生的服务 红娘和公关部负责人进行停职反省。最后，公司管理 层已作全面深刻检讨。

经双方协商，服务吴先生的门店一世纪佳缘杭州嘉 里中心店负责人将亲自上门致歉，并按服务合同金额 的三倍对吴先生进行补偿。如果吴先生愿意，我们将 提供免费的牵线服务，以最大的诚意和热情帮助吴先 生寻找幸福。

事发后我们成立了专门的小组开展深入细致的调查 工作，但在此期间朱女士多次中断与我方联系，导致 调查进度缓慢。同时，鉴于朱女士提供给门店的身份 信息与其签署的《个人身份信息承诺书》严重不符， 我们在评估后决定对朱女士提起民事诉讼，且已向北 京市朝阳区人民法院提交立案材料。

目前，我们正在建立新的征信数据系统和学历验证流 程，今年 3 月也将和权威征信机构达成信息互享机制， 。专门针对身份信息资料真伪情况的稽查小组在此次 事件后正在组织成立，对于会员提供的资料弄虚作假 、服务红娘审核不严的情况将严肃问责、绝不姑息， 以客户利益为第一核心。同时我们也希望网友及专家 能够给予我们更多的建议，帮助我们完善服务流程。

世纪佳缘将以此事为契机深刻反思、引以为戒!感谢 媒体和社会大众对我们服务的监督，帮助世纪佳缘成 长，世纪佳缘在未来的工作中将为广大用户提供更为 优质、全面的服务。