小米9明天上午开卖：2999元起 22家小米之家同步开卖

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息：2月20日下午两点，小米在北京正式发布了新旗舰小米 9 和小米 9 透明尊享版，售价为 2999 元起，明天上午10：00，小米 9 将首发开卖，官方称，在 22 家重点小米之家准备了大量现货。

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小米9外观方面，小米采用了轻薄设计，整机重量为137g，机身最厚处为7.61mm。正面一块6. 39 英寸三星AMOLED显示屏，有全息幻彩蓝、全系幻彩紫和深空灰三种配色可选。

小米9配置方面，小米 9 正面采用了一块6. 39 英寸三星AMOLED水滴全面屏，屏占比为90.7%，使用了第五代屏幕指纹解锁。搭载了转载自斗玩网高通骁龙 855 处理器，最高12GB运行内存。支持20W无线充电，支持NFC、红外遥控，另外还有独立的AI按键等。后置转载自站长之家三颗摄像头，分别是 4800 万索尼IMX586+ 1200 万人像镜头+ 1600 万超广角镜头，前置 2000 万像转载自斗玩网素摄像头。

售价方面，小米9 6GB+128GB版本售价 2999 元，8GB+128GB版本售价 3299 元，12GB+256GB透明尊享版售价 3999 元。