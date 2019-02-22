同样支持QC4.0 小米8怎么充电功率最高才18W？

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:2 月 20 日发布的小米 9 除了性能方面非常强悍外，其充电方面也是一大亮点，支持最高27W的有限快充和最高20W无线充电。前代小米 8 最高只支持18W快充，让不少网友感觉有点不甘，同样是支持QC4.0+协议，小米 8 怎么充电速度达不到小米 9 那样。

对此，小米工程师张国全在微博上进行了详细的科普，回答了网友们的问题。具体回答如下：

看好多兄弟在讨论快充，我从工程师角度介绍一下，码字比较多，有错误也欢迎指正：

先说一下快充的几个必要条件：1. 充电IC(手机端);2.电池; 3 充电器; 这个遵从短板理论，以这三个条件中最差的决定整机充电功率;然后充电协议是连接以上的桥梁，不遵从协议，所有器件都无法工作，这就是软件的魅力。注意，协议本身并不等同于充电功率的大小。

做软件的，必须先讲充电协议： QC4+是高通的quick charge协议，向下兼容QC家族的充电协议，同时QC4+兼容了USB PD协议(iphone是USB PD，大家都知道和iPhone打通的重要性)。 小米 8 支持QC4+充电协议，同时支持USB PD，小米 9 同样;支持的协议越多，意味着能使用更多种类的充电器给手机充电。(如果实在不明白，可以类比互联网中TCP/IP协议，不是很恰当，但可以这么理解)

充电IC：大家都知道充电温度一定要严格控制，所以所有手机必须控制充电电流来控制温升，而高效率的充电IC在同样功率下会发热更小，反之，同样温升的条件下，高效率的充电IC允许的充电电流更大。小米 9 相对小米8，采用半压技术的电荷泵，效率比普通的DC-DC高很多，所以同样温升的情况下，小米 9 允许的充电电流更大，大电流时间更长;

电池： 需要简单普及一下充电倍率，举个例子：如果电池是3000mAh，充电倍率是1C，即电池允许的最大充电电流就是3A; 小米 8 用的是1C电池，小米 9 用的是1.5C电池，所以小米 8 的电池允许的最大充电电流是3.3A左右，小米 9 是4.8A左右。允许的充电电流越大，理论充电速度越快。

充电器：这个比较容易明白，大家一要看充电输出功率规格，二要看充电器支持的协议;米 8 充电器支持QC3.0，米 9 也是QC3.0，但米 9 标配的27W充电器能输出的功率更大。

综上，大家应该可以理解，小米 9 和小米 8 用自带充电器给自己充电必然没问题，也可以用支持USB PD和QC3. 0 的充电器充电;小米 9 因为手机充电效率的提升，以及电池允许的充电电流更大，因此充电速度更快。小米 8 电池和充电IC温升限制了充电电流，所以即便用小米 9 的充电器给米 8 充电，也只能支持18W快充。

最后说一下我自己对快充的看法：

我是重度手机使用者，每天使用手机时间肯定远超平均，基本手机离开自己超过 3 米，就会极度焦虑，家里/公司/车里都永远备有充电宝，即使这样，我也觉得快充非常必要。出门前小孩随便磨蹭一下，就能把电充满，怎么形容呢，充满电跟吃饱饭的满足感差不多! 小米 9 全系27W快充，不分配置，全部inbox 27W充电器，大家真的可以放心购买

小花絮：

当年做米 9 快充界面的时候，设计师做的动画是涓涓细流，如蒙蒙细雨般的空灵，如小桥流水般的平和，结果被老板直接打了回去，快充，要气势磅礴(我在现场)!