王炜征加入巨人网络 出任游戏海外业务副总裁

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站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:今日，巨人网络确认，王炜征(Bill)已加盟巨人网络，出任游戏海外业务副总裁。

据了解，王炜征于 2005 年在波士顿进入游戏业， 2007 年初加入完美世界，成为负责海外业务的副总裁，先后开拓了俄罗斯和东南亚市场; 2008 年初外派到旧金山湾区，参与创建完美北美分公司; 2017 年初加入360，任职海外游戏总裁，负责海外投资、收购、代理和发行业务。

1 月 23 日，巨人网络宣布推出“郑和出海计划”，2019年正式发力手游出海业务。巨人“郑和出海计划”，致力于在移动互联网时代，推动国内外热爱游戏的开发者、玩家、合作伙伴有更深入的合作与交流，向海外弘扬优秀的中华文化。

据了解，2018年底，巨人网络已在美国纽约等地，完成海外拓展团队、商务团队的搭建。2019年1月下旬的台北电玩展，该团队将携《帕斯卡契约》、《Project Dunk》、《月圆之夜》、《十二神兵器》、《恙化装甲》、《夜光》等巨人新品亮相台北电玩展。

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