王腾：小米9内置两种4800万图片输出模式

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息：昨天，小米在北京正式发布了新旗舰小米9，在拍照方面有了较高幅度的提升，DXOMARK评分总分为107，总分排名第二，排名第三，拍照单项得分112，排名第三，视频得分 99 分，排名第一。

参数方面，小米后置了三颗摄像头，分别是 4800 万像素索尼IMX586 主摄， 1200 万像素人像镜头， 1600 万像素超广角+微距镜头。

今天下午，小米公司产品总监@王腾Thomas 在微博发文，对小米 9 的 4800 万输出图片模式做了一个简单的科普。王腾表示，小米 9 有两种 4800 万图片输出模式——直出和插值两种。在拍照主界面右上角设置选择 48 图标，这时是插值算法，在专业模式选择上方48，这时是直出模式。

至于为什么给小米 9 做了两种图片输出模式，王腾解释称是担心有坏人来找茬。高像素直出对光线要求特别高，包括P20 Pro和Mate20 Pro默认都是10M的输出。普通场景里想要能出48M最好是基于 4 并 1 以后得12M再插值来做到48M，直出模式对光线环境要求高所以放在了专业模式。