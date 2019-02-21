“扫一扫”分享到微信

见闻

王腾：小米9内置两种4800万图片输出模式

2019-02-21 16:41 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息：昨天，小米在北京正式发布了新旗舰小米9，在拍照方面有了较高幅度的提升，DXOMARK评分总分为107，总分排名第二，排名第三，拍照单项得分112，排名第三，视频得分 99 分，排名第一。

参数方面，小米后置了三颗摄像头，分别是 4800 万像素索尼IMX586 主摄， 1200 万像素人像镜头， 1600 万像素超广角+微距镜头。

QQ截图20190221164242.png

今天下午，小米公司产品总监@王腾Thomas 在微博发文，对小米 9 的 4800 万输出图片模式做了一个简单的科普。王腾表示，小米 9 有两种 4800 万图片输出模式——直出和插值两种。在拍照主界面右上角设置选择 48 图标，这时是插值算法，在专业模式选择上方48，这时是直出模式。

至于为什么给小米 9 做了两种图片输出模式，王腾解释称是担心有坏人来找茬。高像素直出对光线要求特别高，包括P20 Pro和Mate20 Pro默认都是10M的输出。普通场景里想要能出48M最好是基于 4 并 1 以后得12M再插值来做到48M，直出模式对光线环境要求高所以放在了专业模式。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

.dev 谷歌 比特币 区块链

.dev 顶级域名开放后 谷歌抢注区块链和比特币后缀域名

· .dev 谷歌 比特币
联通 网宿科技 云际智慧公司

联通与网宿科技出资成立云际智慧公司 推动数字化转型升级

· 联通 网宿科技 云际智慧公司
王者荣耀 WCG2019 WCG

《王者荣耀》正式列入WCG2019西安赛事游戏项目

· 王者荣耀 WCG2019 WCG
三星 三星S10 三星显示器 三星OLED显示屏

三星Galaxy S10系列旗舰OLED显示屏有害蓝光比重降至7%

· 三星 三星S10 三星显示器
小米9 王源定制手机壳 雷军 小米 网络营销

小米9推王源定制手机壳、主题及语音 粉丝：雷总，你懂我

· 小米9 王源定制手机壳 雷军
支付宝 蚂蚁森林 合种家庭树

支付宝公布合种家庭树最积极城市名单 杭州竟然不是第一

· 支付宝 蚂蚁森林 合种家庭树
比尔盖茨 比尔盖茨回应排队买汉堡 微软

比尔盖茨回应排队买汉堡：我不太上相，但汉堡是真好吃

· 比尔盖茨 比尔盖茨回应排队买汉堡 微软
网络乞讨 Twitter 社交网络

美国男子靠网络乞讨月入4万 网友：脸皮厚竟也成了一项技能

· 网络乞讨 Twitter 社交网络
微博 中国最强快递上线 火箭军 东风快递

火箭军开微博取名东风快递 网友：中国最强快递上线

· 微博 中国最强快递上线 火箭军
电话诈骗 电话诈骗FBI局长

电话诈骗FBI局长 诈骗犯“喜提”6年牢饭

· 电话诈骗 电话诈骗FBI局长
查看更多
﻿

编辑推荐

vivo冯宇飞：iQOO是不用代言人的vivo子品牌

[动态]· 02月21日

咪蒙旗下公众号"好疼的咪蒙"改名为"大大棉袄"

[动态]· 02月21日

优酷拿下《流浪地球》中国内地独家网络版权

[动态]· 02月21日

.dev 顶级域名开放后 谷歌抢注区块链和比特币后缀域名

[见闻]· 02月21日

2021年前 苹果将统一iPhone、iPad和MAC软件

[数码]· 02月21日

《王者荣耀》正式成为世界电竞大赛2019比赛项目

[动态]· 02月21日

大量路由器DNS被篡改 跳转至涉黄涉赌网站

[动态]· 02月21日

小米9提振投资者信心 2月21日小米股价上涨4.43%

[动态]· 02月21日