数据显示：去年以来仅35%区块链概念股跑赢大盘

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今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 16 日消息：据证券日报消息，根据东方财富Choice数据统计，截至 2 月 15 日收盘， 80 只区块链概念股中跑赢大盘的公司数量近 28 家，占比35%左右。



根据证券日报统计，从 2018 年初至昨日， 80 家区块链概念个股的区间涨跌幅在-72%-62%之间