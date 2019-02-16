数据显示：去年以来仅35%区块链概念股跑赢大盘

“扫一扫”分享到微信
图片版权所属：站长之家
今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 16 日消息：据证券日报消息，根据东方财富Choice数据统计，截至 2 月 15 日收盘， 80 只区块链概念股中跑赢大盘的公司数量近 28 家，占比35%左右。
根据证券日报统计，从 2018 年初至昨日， 80 家区块链概念个股的区间涨跌幅在-72%-62%之间
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[见闻]· 02月16日
[数码]· 02月16日
[趣咖]· 02月16日
[动态]· 02月16日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督