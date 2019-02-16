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见闻

数据显示：去年以来仅35%区块链概念股跑赢大盘

2019-02-16 17:28 稿源：站长之家  0条评论
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区块链2

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 16 日消息：证券日报消息，根据东方财富Choice数据统计，截至 2 月 15 日收盘， 80 只区块链概念股中跑赢大盘的公司数量近 28 家，占比35%左右。

根据证券日报统计，从 2018 年初至昨日， 80 家区块链概念个股的区间涨跌幅在-72%-62%之间

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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