京东金融否认窃取用户信息：只是一个便利小功能

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息：今日，有网友称，京东金融App会获取用户的敏感图片并上传。该网友表示，先打开京东金融App，并让其在后台运行。然后打开手机上的银行应用，然后截图。随后打开文件管理器，找到京东金融的文件目录，在此目录下，出现了刚刚的银行应用截图。

不仅如此，京东金融还会偷照片。打开京东金融App，并让其在后台运行。然后打开一个美颜相机App，用该App拍一张图片，之后会在京东金融的文件目录中找到该图片。

对此，京东金融客服发布声明回应称，这只是京东金融在 2018 年 12 月中的一个小功能，只要用户不发送，京东金融后台是看不到的。此外，京东金融表示，绝对不会收集未经用户授权的任何信息，更不会窃取!

以下为京东金融声明全文：

关于用户@瘦出的肋骨已经消失的大侠阿木反馈问题的声明

1 为什么会有图片缓存?是否为窃取用户隐私?

这其实是我们在 2018 年 12 月发布的版本中的一个便利小功能：

如果用户打开京东金融APP后进行了截图，我们会认为用户有可能想向我们的客服投诉或建议。为了方便用户和客服沟通，我们在用户界面的左上角展示图片提示，用户可进一步选择是否联系客服并发送图片。

而大侠阿木视频里的图片正是该提示图片在手机本地的缓存。该缓存图片仅用于用户手机上的提示，只要用户不选择发送给客服，这些图片都会乖乖地待在用户的手机里，京东金融后台系统是绝对看不到的。

下图就是我们平时都会看到的图片在APP页面上的便捷发送提示：

2 郑重承诺：我们绝不会收集未经用户授权的任何信息

缓存图片只存储在用户本地手机设备内，仅供用户本地操作提示，不会上传到京东金融后台系统。图片只在用户选择发送客服后才会上传服务器，京东金融后台系统才会看到图片。我们坚决维护用户信息安全，绝不会收集未经用户授权的任何信息。

3 京东金融APP感谢广大网友监督，将立刻改进用户体验

上线”图片助手”小功能原本是希望优化用户体验，但是却给用户带来了不良感受。我们向大侠阿木的监督表示感谢，也对广大用户致以歉意。京东金融APP目前已暂时下线"图片助手”小功能，待进一步改进用户安全体验后再上线，也欢迎广大用户继续用最严格的标准监督我们。