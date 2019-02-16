“扫一扫”分享到微信

见闻

京东金融否认窃取用户信息：只是一个便利小功能

2019-02-16 17:06 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息：今日，有网友称，京东金融App会获取用户的敏感图片并上传。该网友表示，先打开京东金融App，并让其在后台运行。然后打开手机上的银行应用，然后截图。随后打开文件管理器，找到京东金融的文件目录，在此目录下，出现了刚刚的银行应用截图。

QQ截图20190216135009.jpg

不仅如此，京东金融还会偷照片。打开京东金融App，并让其在后台运行。然后打开一个美颜相机App，用该App拍一张图片，之后会在京东金融的文件目录中找到该图片。

对此，京东金融客服发布声明回应称，这只是京东金融在 2018 年 12 月中的一个小功能，只要用户不发送，京东金融后台是看不到的。此外，京东金融表示，绝对不会收集未经用户授权的任何信息，更不会窃取!

以下为京东金融声明全文：

关于用户@瘦出的肋骨已经消失的大侠阿木反馈问题的声明

1 为什么会有图片缓存?是否为窃取用户隐私?

这其实是我们在 2018 年 12 月发布的版本中的一个便利小功能： 

如果用户打开京东金融APP后进行了截图，我们会认为用户有可能想向我们的客服投诉或建议。为了方便用户和客服沟通，我们在用户界面的左上角展示图片提示，用户可进一步选择是否联系客服并发送图片。

而大侠阿木视频里的图片正是该提示图片在手机本地的缓存。该缓存图片仅用于用户手机上的提示，只要用户不选择发送给客服，这些图片都会乖乖地待在用户的手机里，京东金融后台系统是绝对看不到的。

下图就是我们平时都会看到的图片在APP页面上的便捷发送提示：

1.jpg

2 郑重承诺：我们绝不会收集未经用户授权的任何信息

缓存图片只存储在用户本地手机设备内，仅供用户本地操作提示，不会上传到京东金融后台系统。图片只在用户选择发送客服后才会上传服务器，京东金融后台系统才会看到图片。我们坚决维护用户信息安全，绝不会收集未经用户授权的任何信息。

3 京东金融APP感谢广大网友监督，将立刻改进用户体验

上线”图片助手”小功能原本是希望优化用户体验，但是却给用户带来了不良感受。我们向大侠阿木的监督表示感谢，也对广大用户致以歉意。京东金融APP目前已暂时下线"图片助手”小功能，待进一步改进用户安全体验后再上线，也欢迎广大用户继续用最严格的标准监督我们。

006CYG4ngy1g08d11ks6ij30h22dc1kx.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

三星note9 三星Galaxynote9 三星手机 三星

国行版三星Galaxy Note 9迎来正式版OneUI系统更新

· 三星note9 三星Galaxynote9 三星手机
挖矿行业 英伟达营收

因挖矿芯片需求下降 2019财年Q4财报营收下降31％

· 挖矿行业 英伟达营收
OPPO OPPO手机 三星 华为 vivo

2018年第四季度泰国智能机市场OPPO取得第一

· OPPO OPPO手机 三星
比特币 加密货币支付 Swyc 礼品平台

美国移动礼品平台Swych宣布支持比特币等五种加密货币支付

· 比特币 加密货币支付 Swyc
网络乞讨 Twitter 社交网络

美国男子靠网络乞讨月入4万 网友：脸皮厚竟也成了一项技能

· 网络乞讨 Twitter 社交网络
微博 中国最强快递上线 火箭军 东风快递

火箭军开微博取名东风快递 网友：中国最强快递上线

· 微博 中国最强快递上线 火箭军
电话诈骗 电话诈骗FBI局长

电话诈骗FBI局长 诈骗犯“喜提”6年牢饭

· 电话诈骗 电话诈骗FBI局长
湖南卫视 湖南卫视黑屏 卫星 信号中断

湖南卫视黑屏上热搜 网友：卫星追完知否直接下线了？

· 湖南卫视 湖南卫视黑屏 卫星
腾讯 腾讯开工红包

腾讯万名员工排队领开工红包 小姐姐为争第一昨晚8点开始排队

· 腾讯 腾讯开工红包
李彦宏 李雪琴 百度 微博红人

微博红人李雪琴竟“盘”到了百度厂长李彦宏 网友实名制羡慕

· 李彦宏 李雪琴 百度
查看更多
﻿

编辑推荐

京东金融否认窃取用户信息：只是一个便利小功能

[见闻]· 02月16日

苹果提交可折叠iPhone新专利

[数码]· 02月16日

人傻钱多？美国男子靠网络乞讨月入4万还住上了大房子

[趣咖]· 02月16日

微信回应“账号公开买卖”：将对违规账号进行梯度封禁

[见闻]· 02月16日

据报道，新款 AirPods 已经出货，并拥有黑白两种配色

[数码]· 02月16日

林斌自曝小米9智能瘦身功能：可丰胸、瘦腿还不穿帮

[数码]· 02月16日

比特币交易所Coinmania遭黑客攻击 45万个邮件及密码泄露

[见闻]· 02月16日

Chrome无痕浏览模式存在漏洞，可测用户是否“隐身”

[动态]· 02月16日