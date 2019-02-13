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斯洛伐克外交部官员：成立区块链中心是未来与中国开展合作的重点

2019-02-13 16:47 稿源：站长之家  0条评论
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区块链3

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 13 日消息： 人民网消息，洛伐克外交与欧洲事务部经济合作司总司长人Duan Matulay在接受采访的时候表示，成立区块链中心是未来与中国开展合作的重点。

Duan Matulay认为，区块链技术不仅仅只运用于虚拟货币领域，应其在未来发挥的作用。斯成立区块链中心可以更好地了解未来该技术在其他领域的不同应用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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