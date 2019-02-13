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小鹏汽车董事长何小鹏：年内公司团队将再扩充5000人

2019-02-13 16:19 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月13日 消息:今日，小鹏汽车董事长何小鹏发布公开信宣布，年内公司团队再扩充 5000 人。

何小鹏表示， 2 月底开始，小鹏G3 将进入规模生产和交付阶段。 2019 年，小鹏汽车会在两方面重点投入：1、在战略方向的研发和创新上持续大力投入，年内再吸纳 5000 人。据透露， 2018 年，小鹏汽车新增 2100 位同学，研发人员占比近70%。2、提升效率，加强成本意识，将资源投入研发和创新。

何小鹏还称，虽然我们的资金状况良好，融资势头强劲，但恰怡在资金充足的情况下，更应该思考如何“花钱”。对于小鹏汽车来说，将更多资金投入自主研发、创新，为用户带来更加智能化、更具品价比的产品，才是更有价值的花钱方式。

小鹏汽车 何小鹏

图片来源图虫：已授站长之家使用

以下为何小鹏公开信全文：

在挑战中抓住机遇年内团队再扩充 5000 人

2019 年，是小鹏汽车的品质年、交付年、运营年。

亲爱的小鹏同学们：

新年好!

充实的 2018 年已经和我们挥手离去，相信每位同学都渡过了一个幸福、安康的春节。今天是猪年上班第一天，很高兴看到同学们按时归来，共同迎接新的一年!

2019 年，是小鹏汽车的品质年、交付年、运营年。 2018 年 12 月 12 日小鹏G3 正式上市后，在短短一个月内积累了大量订单，并在交付效率、品质保证和OTA等多项能力上有了真正的实践和长足的提高。 2 月底开始，小鹏G3 将进入规模生产和交付阶段，希望每位同学以十二分努力，做好品质、交付和运营工作，以最好的产品和服务回馈我们鹏友。

2019 年，是新能源汽车行业政策调年，更是小鹏汽车的机遇年

随着新能源补贴政策退坡，新能源汽车行业将迎来新的挑战。但我坚信，这对小鹏汽车的长期发展是更大的利好：首先，市场将淘汰仅为通过补贴获利的产品和企业，市场和资源进一步聚焦于高品质新能源汽车;

其次，相比于偏重功能型的电动汽车，以智能化为核心的发展方向和差异化优势的小鹏汽车，将在市场结构中更加突出;

最后，补贴退坡后，企业在补贴方面占用的资金会减少对于现金流状况是重大利子。

2019 年，是宏观经济承压年，也是小鹏汽车的加速发展年

虽然宏观经済下行的压力和市场信心的恢复可能持续相当长一段时间，但我恰恰认为，这对小鹏汽车是一个加速度发展，同时练好体系内功的好机会。在大家都收缩的时候，多一点激情，多一点投入，会在之后收获更大的回报。

2019 年，小鹏汽车会在以下两方面重点投入：在战略方向的研发和创新上持续大力投入，年内再吸纳 5000 人。 2018 年，小鹏汽车新增 2100 位同学，研发人员占比近70%。 2019 年，我们会再吸纳 5000 位新同学，其中研发和创新体系的同学占比超过50%。我坚信自主研发，特别是智能化的研发和运营是未来小汽车打造差异化优势，走向全球化的核心引擎。只有研发人才保持相当的比例，企业才能脱颖而出、经久不衰。

提升效率，加强成本意识，将资源投入研发和创新。 2019 年，公司会加强精益管理和运营：日常的工作中能否更高效地完成工作?能否避免不必要的浪费?虽然我们的资金状况良好，融资势头强劲，但恰怡在资金充足的情况下，更应该思考如何“花钱”。对于小鹏汽车来说，将更多资金投入自主研发、创新，为用户带来更加智能化、更具品价比的产品，才是更有价值的花钱方式。

以上内容，希望全体同学共勉。再次祝大家新年快乐。新的一年，大家一起加电!

何小鹏

2019 年 2 月 11 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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