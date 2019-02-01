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钉钉回应“系统被入侵”：谣言！并未​也从未被入侵

2019-02-01 15:11 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息：近日，有媒体报道称，湖南祁东人邓某于 2018 年 5 月从网上定制购买了一个能批量获取钉钉用户数据的软件工具，多次租用服务器秘密进入钉钉(中国)信息科技有限公司电脑系统，大批量传输通讯录，获取用户信息。

对此，钉钉发布《就近日不实谣言的澄清与声明》表示，已联合相关部门做出正式说明，源发者已主动撤除相关误读。钉钉系统并未也从未被“入侵”，谣言不乏被刻意推动，希望正告“幕后人士”：不要妄借信息差蓄意蛊惑公众情绪。

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以下为钉钉声明全文：

就近日不实谣言的澄清与声明：

1、半年多前，钉钉安全团队的风控系统主动发现，报警并协助警方破获了一起爬取信息案。该案的犯罪事实是：利用非法软件生成大量虚拟手机号后，通过手机号搜索，非法获取了部分未认证用户的昵称。

2、钉钉系统并未也从未被“入侵”。我们已联合相关部门做出正式说明，源发者已主动撤除相关误读。

3、请大家放心，作为中国首家获得SOC2Type1 安全性、保密性和隐私性三项国际审计的智能移动办 公平台，每时每刻，钉钉都在全力呵护和加持安全 这道生命线。

4、遗憾的是，上述谣言不乏被刻意推动。我们希望正告“幕后人士”：不要妄借信息差蓄意蛊惑公众情绪。

请大家勿信谣传谣，我们将一如既往的做好“守门员”，捍卫用户信息不受侵犯。

钉钉安全团队

2019 年 2 月 1 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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