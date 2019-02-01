Energizer将发布两款新机：配弹出式摄像头

站长之家(ChinaZ.com) 2月1日 消息：据外媒GizmoChina报道，Energizer将在MWC2019 推出Ultimate U620S Pop和U630S Pop两款新机，最大的亮点就是采用了与vivo NEX一样的弹出式摄像头方案，屏占比很高，弹出式结构均搭载 1600 万像素+ 200 万像素双摄像头配置。

配置方面，Ultimate U620S Pop配备了6. 2 英寸FHD +分辨率显示屏，号采用联发科技Helio P70 芯片组，搭配6GB内存，128GB存储空间(支持microSD扩展)。后置三摄像头， 1600 万+ 500 万+ 200 万像素组合，其中 200 万像素的镜头应该用于景深。此外，U620S Pop搭载侧面指纹识别，配备3200mAh电池。

Energizer Ultimate U630S Pop拥有更大的6. 3 英寸屏幕，单分辨率为HD+。该机采用Helio P22 芯片组，配备4GB内存、64GB内部存储。U630S Pop后置双摄像头设置，镜头分别为 1600 万像素+ 200 万像素，支持后置指纹识别，并配备3500mAh电池。