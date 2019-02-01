马来西亚证券委员会引入加密交易所监管框架

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息： 据tokenpost消息，马来西亚证券委员会( SC )宣布，它已经修订了其《公认市场准则》，其中包括一个数字资产交易的监管框架。



上个月，SC透露其计划在 2019 年第一季度推出加密货币和ICO监管框架。根据最新修正案，SC将要求任何对运营数字资产平台感兴趣的人需向SC申请注册为公认的市场运营商。