“扫一扫”分享到微信

见闻

马来西亚证券委员会引入加密交易所监管框架

2019-02-01 14:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

加密货币 比特币 (2)

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 2 月 1 日消息： tokenpost消息，马来西亚证券委员会( SC )宣布，它已经修订了其《公认市场准则》，其中包括一个数字资产交易的监管框架。

上个月，SC透露其计划在 2019 年第一季度推出加密货币和ICO监管框架。根据最新修正案，SC将要求任何对运营数字资产平台感兴趣的人需向SC申请注册为公认的市场运营商。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Ripple Ripple法律团队

前汇丰总法律顾问加入Ripple的法律团队

· Ripple Ripple法律团队
人民日报 人民日报评咪蒙道歉 咪蒙 自媒体

人民日报评咪蒙道歉：自媒体不能搞成精神传销

· 人民日报 人民日报评咪蒙道歉 咪蒙
币安 Simplex 信用卡

币安与支付公司Simplex达成合作 新增支持信用卡支付

· 币安 Simplex 信用卡
iPhoneXR iPhoneXR价格

苏宁iPhone XS/XR再降价：较官网最多优惠1700

· iPhoneXR iPhoneXR价格
李彦宏 李雪琴 百度 微博红人

微博红人李雪琴竟“盘”到了百度厂长李彦宏 网友实名制羡慕

· 李彦宏 李雪琴 百度
索尼 索尼中国官微吐槽 微博

索尼中国官微吐槽熬夜加班还没年假 网友在线求索尼加薪

· 索尼 索尼中国官微吐槽 微博
打赏主播 网络直播

10岁女孩假装用手机学英语 6天打赏主播2万元

· 打赏主播 网络直播
刷脸支付商圈 枸杞 网红 支付宝

全国首个刷脸支付商圈亮相西安 “刷脸支付体验”专用枸杞亮了

· 刷脸支付商圈 枸杞 网红
POS机 微信支付 支付宝

还有这操作？男子自带POS机抢劫 没现金支持刷卡扫码

· POS机 微信支付 支付宝
星际争霸2 AI碾压星际争霸2 AI 谷歌 人工智能

AI碾压星际争霸2！谷歌AI仅用7分钟就打败了职业玩家

· 星际争霸2 AI碾压星际争霸2 AI
查看更多
﻿

编辑推荐

Counterpoint：2018年全球智能手机市场首次下滑

[动态]· 02月01日

安兔兔发布2019年1月Android手机性能排行榜单

[见闻]· 02月01日

索尼第三季度营收213亿美元 净利润37.8亿美元

[外闻]· 02月01日

马斯克揭秘SpaceX裁员真实原因：为飞向火星省点钱

[外闻]· 02月01日

外媒：瑞幸咖啡最快第二季度在美国进行3亿美元的IPO

[动态]· 02月01日

支付宝超QQ成国内第二大App：春节五福活动带火小程序

[动态]· 02月01日

富士康拟在印度设立工业AI研发中心 此前已建有生产厂

[动态]· 02月01日

阿里自研机器人当上“央视主播” 将直播春晚彩排

[动态]· 02月01日