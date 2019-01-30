台湾芯片制造商联华电子将收入损失归咎于“加密冬天”

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 30 日消息： 据CCN消息，台湾芯片制造商联华电子公司(United Microelectronics Corporation)在 2018 年第四季度的收入下降约10%。与台积电相似，联华电子认为收入下降原因为加密货币需求的低迷。需求减少对采矿的需求减少，从而减少了对采矿硬件的需求。

