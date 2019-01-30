小米公交台州公共交通卡正式上线 享受实体卡优惠
站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息：经过一段时间的内测，今天小米公交台州公共交通卡正式上线，打开小米钱包-公交卡，即可开通。开通后可在台州、温岭、临海等城市使用手机刷卡乘车，与实体卡优惠折扣相同。
支持开通的机型有：小米MIX 系列、小米8(含透明探索版、屏幕指纹版)、小米Note 3/2、小米6/5/5s/5s Plus。值得一提的是，小米公交台州公共交通卡属于交通联合卡，所以已经开通过交通联合卡的用户将无法再开通。
在台州享受的优惠：
1、公交车
(1)椒黄路三区公交车享 6 折优惠，并同时享受一小时免费换乘优惠
(2)温岭公交车享 5 折优惠
(3)临海公交车享 8 折优惠
(4)三门公交车享7. 5 折优惠
(5)天台所有线路均为一票制，票价 1 元，无优惠
(6)仙居目前的公交车都为免费乘车，乘客上车时不需要刷卡
(7)玉环公交车暂无优惠
2、公共自行车 2 小时内免费，超出免费时间按每小时 1 元收费，每天不超过 10 元(手机版待测试)
3、椒江轮渡享受 6 折优惠
4、异地城市享受当地给予的优惠政策
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