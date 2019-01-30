小米公交台州公共交通卡正式上线 享受实体卡优惠

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息：经过一段时间的内测，今天小米公交台州公共交通卡正式上线，打开小米钱包-公交卡，即可开通。开通后可在台州、温岭、临海等城市使用手机刷卡乘车，与实体卡优惠折扣相同。

支持开通的机型有：小米MIX 系列、小米8(含透明探索版、屏幕指纹版)、小米Note 3/2、小米6/5/5s/5s Plus。值得一提的是，小米公交台州公共交通卡属于交通联合卡，所以已经开通过交通联合卡的用户将无法再开通。

在台州享受的优惠：