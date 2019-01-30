“扫一扫”分享到微信

见闻

小米公交台州公共交通卡正式上线 享受实体卡优惠

2019-01-30 16:47 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息：经过一段时间的内测，今天小米公交台州公共交通卡正式上线，打开小米钱包-公交卡，即可开通。开通后可在台州、温岭、临海等城市使用手机刷卡乘车，与实体卡优惠折扣相同。

005OGHJrly1fzodpx86q4j30u01o01hm.jpg

支持开通的机型有：小米MIX 系列、小米8(含透明探索版、屏幕指纹版)、小米Note 3/2、小米6/5/5s/5s Plus。值得一提的是，小米公交台州公共交通卡属于交通联合卡，所以已经开通过交通联合卡的用户将无法再开通。

在台州享受的优惠：

1、公交车

(1)椒黄路三区公交车享 6 折优惠，并同时享受一小时免费换乘优惠

(2)温岭公交车享 5 折优惠

(3)临海公交车享 8 折优惠

(4)三门公交车享7. 5 折优惠

(5)天台所有线路均为一票制，票价 1 元，无优惠

(6)仙居目前的公交车都为免费乘车，乘客上车时不需要刷卡

(7)玉环公交车暂无优惠

2、公共自行车 2 小时内免费，超出免费时间按每小时 1 元收费，每天不超过 10 元(手机版待测试)

3、椒江轮渡享受 6 折优惠

4、异地城市享受当地给予的优惠政策

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

加密货币 加密货币项目 阿联酋

沙特阿拉伯和阿联酋的联合推加密货币项目寻求降低汇款成本

· 加密货币 加密货币项目 阿联酋
加密货币 加密货币从业人员 加密货币市场

调查发现：加密货币参与者中超四分之三为男性

· 加密货币 加密货币从业人员 加密货币市场
科大讯飞 科大讯飞现金​流下降

科大讯飞回应“现金​流下降”：现金流情况良好 商誉未减值

· 科大讯飞 科大讯飞现金​流下降
有赞 有赞996工作制

有赞宣称执行“996”工作制 杭州劳动监察部门已介入调查

· 有赞 有赞996工作制
索尼 索尼中国官微吐槽 微博

索尼中国官微吐槽熬夜加班还没年假 网友在线求索尼加薪

· 索尼 索尼中国官微吐槽 微博
打赏主播 网络直播

10岁女孩假装用手机学英语 6天打赏主播2万元

· 打赏主播 网络直播
刷脸支付商圈 枸杞 网红 支付宝

全国首个刷脸支付商圈亮相西安 “刷脸支付体验”专用枸杞亮了

· 刷脸支付商圈 枸杞 网红
POS机 微信支付 支付宝

还有这操作？男子自带POS机抢劫 没现金支持刷卡扫码

· POS机 微信支付 支付宝
星际争霸2 AI碾压星际争霸2 AI 谷歌 人工智能

AI碾压星际争霸2！谷歌AI仅用7分钟就打败了职业玩家

· 星际争霸2 AI碾压星际争霸2 AI
马云 手机支付 达沃斯

扎心！马云称年轻人爱手机支付主要是因为没钱

· 马云 手机支付 达沃斯
查看更多
﻿

编辑推荐

今日头条母公司普惠红包大缩水 张一鸣：2019年挑战非常大

[动态]· 01月30日

特斯拉调整Model S和Model X车型 新推出廉价版

[外闻]· 01月30日

集五福黑话火了 沾你福、必有后福等成重点词汇

[动态]· 01月30日

咪蒙回应“寒门状元”争议：真实故事 和咪蒙独立运营

[动态]· 01月30日

才华有限青年团队回应《寒门状元之死》：事件真实

[见闻]· 01月30日

沪抽检52批次手机 锤子、努比亚等9批次不合格

[见闻]· 01月30日

腾讯音乐娱乐集团与SM娱乐达成战略合作

[见闻]· 01月30日

索尼小编官微吐槽闹乌龙 网友在线求索尼加薪

[趣咖]· 01月30日