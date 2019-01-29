白俄罗斯最大银行Belarusbank正在考虑推出加密货币交易所

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 29 日消息： 据tokenpost消息，白俄罗斯最大的银行Belarusbank正在考虑推出一个加密货币交易平台。



去年 3 月，白俄罗斯“数字经济发展”总统令生效，该国将与加密有关的活动合法化。据称，这项旨在鼓励国内数字经济的法令不仅使加密活动合法化，而且在 2023 年 1 月 1 日之前对加密业务实行了税收减免政策。