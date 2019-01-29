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第五批游戏版号下发 腾讯再次获批

2019-01-29 17:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月29日 消息:今日，据原国家新闻出版广电总局官网显示，第五批游戏版号已经下发，总数为 95 个，审批时间为 1 月 22 日。其中，腾讯的《浪漫玫瑰园》获批。

在第四批游戏版号中，腾讯及网易旗下的游戏首次获批。其中，腾讯的《折扇》和《榫接卯和》两款游戏获批;网易的《战春秋》获批。

据统计，第一批到第四批版号发出数量分别为 80 款、 84 款、 93 款和 95 款。

腾讯游戏 (1)

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