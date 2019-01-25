韩国城南计划发行地区电子货币，规模达0.9亿美元

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 25 日消息：据newsis消息，韩国城南市今年计划发行地区 电子货币 ，规模 1000 亿韩元(约合0. 9 亿美元 )，预计四月投入商业使用。
据站长之家此前消息，去年 8 月份，韩国庆尚北道省(Gyeongsangbuk-do)透露，已经开始努力使用加密货币取代当地货币。
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