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见闻

NVIDIA即将推出GTX 1660系列显卡：最低比1060提升15%

2019-01-23 16:51 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 22 日消息：老黄的刀法是又准又狠，NVIDIA将推出砍掉光线追踪和DLSS深度学习抗锯齿功能的GeForce GTX1660 和GTX 1660Ti两款显卡。

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规格方面，GTX1660 基于TU116- 300 核心，核心频率为1530 MHz/1785 MHz，显存频率4000MHz，显存容量6GB GDDR5，位宽192bit，线路板PG165。GTX 1660 Ti基于TU116- 400 核心，频率1500 MHz/1700MHz，显存频率6000 MHz，显存容量 6GB GDDR6，位宽192bit，线路板PG161。

另外，据外媒报道，GTX 1660 Ti单精度浮点为5.44 TFLOPs ，GTX1660 为4.57 TFLOPs，相较RTX2060 的6.45 TFLOPs分别削弱了16%和29%。不过相比GTX 1060显卡要提升10~15%的游戏性能。价格方面，GTX 1660 Ti可能会在 279 美元，看来如果有GTX 1660 3GB的话，做到 1500 元没问题。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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