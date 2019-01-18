青岛港加入航运业首个区块链联盟GSBN 已有13家会员单位

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息：据央广网消息，青岛港近日在海南博鳌中远海运暨海洋联盟港航交流大会上签署声明， 加入航运业首个区块链联盟——全球航运商业网络(GSBN)，共同建立一个基于港航大数据的开放平台。



GSBN的参与者已经扩大到 13 家会员单位，其中，中国大陆沿海港口仅有青岛港和上海国际港务集团是联盟会员。