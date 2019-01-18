青岛港加入航运业首个区块链联盟GSBN 已有13家会员单位

“扫一扫”分享到微信
图片来源图虫：已授站长之家使用
今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 18 日消息：据央广网消息，青岛港近日在海南博鳌中远海运暨海洋联盟港航交流大会上签署声明， 加入航运业首个区块链联盟——全球航运商业网络(GSBN)，共同建立一个基于港航大数据的开放平台。
GSBN的参与者已经扩大到 13 家会员单位，其中，中国大陆沿海港口仅有青岛港和上海国际港务集团是联盟会员。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
热搜：
iPhone8
SEO
自媒体
主播百科
女主播
[动态]· 01月18日
[见闻]· 01月18日
关于站长之家 -
联系我们 -
广告服务 -
友情链接 -
版权声明 -
人才招聘 -
网站动态 -
帮助 -
手机版
增值电信业务经营许可证: 闽B2-20120007号 - 闽公网安备 35020302000061号 - 闽ICP备08105208号 - 闽网文[2018]1428-083
©CopyRight 2002-2019 CHINAZ.COM Inc All Rights Reserved. 站长之家 版权所有
网络监督