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见闻

韩国金融服务委员会计划在4月推出一金融监管沙箱

2019-01-17 16:27 稿源：站长之家  0条评论
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区块链4 金融科技

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 17 日消息：tokenpost消息，上个月，韩国国民议会通过了一项名为《金融创新支持法案》的立法。该法案将于 2019 年 3 月生效，并有助于为创新金融服务引入监管沙箱奠定法律基础。

韩国金融服务委员会(FSC)将提供 40 亿韩元来支持监管沙箱项目。该法案将允许金融科技公司在一段时间内，豁免测试其创新服务。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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