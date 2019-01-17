韩国金融服务委员会计划在4月推出一金融监管沙箱

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 17 日消息：据tokenpost消息，上个月，韩国国民议会通过了一项名为《金融创新支持法案》的立法。该法案将于 2019 年 3 月生效，并有助于为创新金融服务引入监管沙箱奠定法律基础。



韩国金融服务委员会(FSC)将提供 40 亿韩元来支持监管沙箱项目。该法案将允许金融科技公司在一段时间内，豁免测试其创新服务。