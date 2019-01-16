罗永浩回应锤子近况；王欣辟谣马桶MTiOS版下架；阿里辟谣“收购国际米兰股份”

王欣回应马桶MTiOS版下架：一直没上，并不是被下架

近日，有媒体报道称，今天，快播创始人王欣社交新品马桶MT刚刚发布就“堵”了。一边是被微信屏蔽了分享链接，一边又被ios应用商店下架。目前，马桶app的ios下载链接已经被关停，无法搜到马桶MT，暂不知道何时启用。用户点击iOS下载链接，跳转页面显示“该应用因为包含违规内容，已被自动删除”。

对此，王欣回应称：“产品iOS商场一直没上，并不是被下架，辟个谣。”

图片来源图虫：已授站长之家使用

罗永浩回应锤子近况：走得比较艰难

昨日晚间，快如科技 2019 发布会在国家游泳馆(水立方)举行。本次发布会由快如科技的创业团队及投资人罗永浩主讲。

会上，罗永浩除了介绍“聊天宝”这款产品外，还透露了锤子科技的近况。

罗永浩表示，其实我没有外面传说的那么差，去年对整个中国的企业界来讲都是很艰难的一年，很多上市公司也倒闭了，我们也走得比较艰难。外面有很多传说，我们保持沉默并不是说有什么要隐瞒的，而是情况瞬息万变，我们要等一些东西确认了，或者过了保密期才会与大家公布。

去年有媒体曝出锤子科技裁员、资金紧张等问题，并且罗永浩卸任了几个子公司的法人代表，且部分股权遭到冻结。

图片来源图虫：已授站长之家使用

阿里回应“收购国际米兰股份”：消息不实

近日，有外媒报道称，马云有意投资国际米兰收购其31%的股份。马云拟通过旗下云锋基金投资国际米兰。云锋基金是一家总部设立在香港的基金，创始人包括马云、史玉柱等人。

对此，阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅回应称，“我没听说过这个故事”。

图片来源图虫：已授站长之家使用



