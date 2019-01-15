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聊天宝推“宋焕铎大行动”新春活动 豪送价值1亿红包、礼品

2019-01-15 20:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息：    今天晚上，快如科技 2019 发布会正式发布了子弹短信的升级版“聊天宝”。除了推出多个新功能，罗永浩在发布会宣布聊天宝和大疆无人机、三只松鼠等多个商家合作，推出 2019 年的迎新春活动——“宋焕铎大行动”。

 据官方介绍，“宋焕铎大行动”也就是：送、换、夺。以大疆无人机合作为例，“送”就是每位用户都被赠予一张无人机券;“换”就是每张券上都有一个省份地图标记，而用户一定不在那个省;“夺”就是换好了的用户，在指定的某一时间抢夺，前 6888 名用户会得到一个免费 Tello 无人机。

 在“宋焕铎大行动”活动中，另一个合作伙伴是三只松鼠，如果用户参与“宋焕铎大行动”，前 10000 名用户会得到一个免费的三只松鼠年货礼包;还会有某神秘供应商给聊天宝用户，豪送 10000 份本命年红色内衣套装;FLOW福禄也会为聊天宝的用户豪送 10000 份健康电子烟套装。

官方透露，截至到现在，此次活动的各种现金红包、年货、礼物、优惠券等，累计价值已经达到了 1 亿。此次活动在微博上，将有两亿左右的活动推广露出;在支付宝“集五福”内，将有千万级的活动推广露出;在各大软件商店的详情页，也将有千万级的活动推广露出。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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