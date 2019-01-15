子弹短信正式更名为“聊天宝” ：干啥都给钱 邀请好友最高获2000元

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息： 快如科技 2019 发布会于今天晚上 19：30 在国家游泳中心(水立方)举行，会上正式宣布子弹短信更名为“聊天宝”，目前已经在苹果App Store上架，目前在该平台上的名字为“聊天宝-原子弹短信”，APP的logo也换成了一个金元宝。

本次更新新增了多个功能包括，Video Message 功能;支持多设备同时登录;推出了无忧换设备的解决方案(文件、图片和视频存 1 个月，对话存 1 年);Wi-Fi 环境下自动下载文件、全局快捷操作悬浮球等等。

据官方介绍，聊天宝进行了模式创新，干啥都给钱，用户使用聊天宝进行聊天、看新闻、邀请好友、购物、玩游戏等都能获得奖励。其中用户可以一键邀请所有好友，最高可获 2000 元现金。

罗永浩在发布会上介绍，聊天宝联手中国移动和“飞信”，只要中国移动用户，邀请好友的短信费用将由聊天宝和中国移动全部承担。移动用户向移动用户发短信，全免费。移动用户向非移动用户发短信，1 条仅需 1 分钱。

值得一提的是，子弹短信官方还表示，平台坚持“无站队分享”，在这里用户将享受无限制、无屏蔽、无封锁的自由分享。