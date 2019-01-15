罗永浩新社交软件“聊天宝”如约而至 已上架苹果App Store

站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息:近日，有媒体报道称，罗永浩在社交上又有新动作，一款名为“聊天宝“的社交软件正在内测。此外，本月 8 日，子弹短信官方团队宣布，快如科技 2019 发布会将于 1 月 15 日19： 30 在北京举行，罗永浩将主讲本次发布会，主题为“我们想跟这个世界聊聊”。





今日，随着快如科技的发布会的召开，答案正式揭晓，“聊天宝”如约而至，目前聊天宝已经上架App Store。

据了解，原苹果App Store应用“子弹短信”已更名为“聊天宝-原子弹短信”。官方软件介绍显示，“聊天宝是一款可以获得奖励的聊天软件，聊天、看新闻、邀请好友、购物，都能获得奖励。同时，聊天宝也是一款超高效率的即时通讯应用，针对查看、发送及处理消息都做了大量优化，可以实现更高效的沟通。”

与原先的子弹短信相比，聊天宝在底部菜单栏新增了熟人圈、好东西、领钱等功能。“好东西”栏目则为新加入的电商平台，内嵌了拼多多的服务;“领钱”栏目，是类似于“趣头条”的赚取金币模式，用户可做任务领取金币。

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