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三星Galaxy S10系列新机价格曝光：5G版本售价超一万

2019-01-15 10:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月15日 消息：三星将于 2 月 20 日发布Galaxy S10 系列新机，目前关于S10 系列新机的消息越来越多，现在韩媒曝光了Galaxy S10 系列新机的售价。

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据韩媒报道，5. 8 英寸S10E/Lite的起步价是80~ 90 万韩元(约合4831~ 5435 元)、6. 4 英寸S10+的起步价是140~ 160 万韩元(约8456~合 9663 元)， 2 月 20 日发布， 3 月 8 日上市。而Galaxy S10X 5G版本，屏幕为6. 7 英寸，起步价将高达160~ 180 万韩元(约合9663~1. 08 万元)， 3 月 29 日上市。

配置方面，Galaxy S10 系列将全部搭载骁龙 855 处理器，5. 8 英寸使用侧面指纹识别，其余均为屏下超声波指纹。S10+的后置三摄组合为一颗 1600 万像素、F/1.9、 123 度广角镜头、一颗 1200 万像素F1.5/2. 4 可变光圈主摄和一颗 1300 万像素长焦镜头。S10X 运行内存10GB起步，机身存储最高1TB，电池5000mAh，前置双摄后置四摄。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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