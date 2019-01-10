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慢雾科技发布区块链作恶总结图 包括盗币、恶意挖矿等八种方式

2019-01-10 16:47 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(ChinaZ.com)1 月 10 日消息：   今天，慢雾科技官方发布了区块链作恶总结图，包括盗币、恶意挖矿、勒索、暗网、C2 中转、洗钱、资金盘、博彩 8 种作恶方式。

其中盗币有攻击智能合约、钓鱼攻击、木马攻击、算力攻击、攻击基础设施、供应链攻击、熟人内鬼罪案等方式;恶意挖矿主要有蠕虫挖矿、偷电挖矿两种方式。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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