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上海市网信办处置41个违规自媒体账号 有20个被销号

2019-01-10 16:39 稿源：站长之家  0条评论
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图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:    今天网信上海公众号宣布，上海市网信办近期协调有关部门分批次对 41 个违规自媒体账号予以依法处置( 20 个销号， 21 个暂停更新)，其中涉及时政新闻、地区资讯、房地产、教育等多个领域。

同时，联合相关部门对 30 余家违规自媒体运营者进行约谈及训诫警示，责令自查自纠，全面深入整改。

附：新一批关闭和暂停更新的违规时政类微信公众号名单

【1】 6 个微信公众号被关闭：

微信公众号“国际要闻” (微信号：guojiyaowen)

微信公众号“人民栏目网” (微信号：gh_49a77f8f57ab)

微信公众号“人民第一栏目” (微信号：gh_c4957c3183b1)

微信公众号“环球要闻” (微信号：huanqiuyaowen)

微信公众号“人民订阅” (微信号：rmdy6666)

微信公众号“国民栏目” (微信号：syys6666)

【2】 5 个微信公众号被暂停更新 30 日：

微信公众号“上海百事通” (微信号：bst310)

微信公众号“上海最资讯” (微信号：shn310)

微信公众号“金融观察家” (微信号：financetop)

微信公众号“每周新闻精读” (微信号：gh_84cac88f2af5)

微信公众号“懂上海” (微信号：dongsh021)

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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