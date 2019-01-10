欧洲两个监管机构呼吁欧盟对加密资产做出回应

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今日块讯(ChinaZ.com)1 月 10 日消息： 据tokenpost消息，欧洲银行管理局(EBA )和欧洲证券和市场管理局( ESMA )两个监管机构已经呼吁欧盟层面对由加密货币和ICO带来的风险作出回应。



ESMA和EBA两个机构都表示，与加密相关的活动目前在常见的货币领域相对有限，不会引发金融稳定问题。