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欧洲两个监管机构呼吁欧盟对加密资产做出回应

2019-01-10 14:22 稿源：站长之家  0条评论
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监管

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com)1 月 10 日消息：  tokenpost消息，欧洲银行管理局(EBA )和欧洲证券和市场管理局( ESMA )两个监管机构已经呼吁欧盟层面对由加密货币和ICO带来的风险作出回应。

ESMA和EBA两个机构都表示，与加密相关的活动目前在常见的货币领域相对有限，不会引发金融稳定问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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