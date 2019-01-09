德国大规模数据泄露事件 部分数据已被传到使用区块链的网页

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今日块讯(ChinaZ.com)1 月 9 日消息： 据中国青年报消息，德国发生大规模数据泄露事件，数百名政客、名人以及记者的的手机号码、邮件地址、个人照片等信息被披露，就连德国总理默克尔的两个邮箱地址和一个传真号码也被公布在网上。



目前，德国有关部门已经展开调查，并在各平台删除泄露数据。问题是，部分数据已被传到使用区块链的网页，而区块链技术能防止上传的信息遭到破坏或删除。