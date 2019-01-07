平安集团2018年十大新闻公布 区块链应用入选

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 7 日消息： 近日，中国平安公布了平安集团“ 2018 年十大新闻”，其中“区块链应用全球领先，促‘一带一路”互通互联”入选。

据官方介绍， 2018 年，中国平安区块链技术应用取得领先全球的实质性突破，在金融、贸易、医疗、城市治理、环保、农业等诸多领域广泛布局，成效显著。公司将区块链应用于金融壹账通、智慧城市、医保科技等平台及各大生态圈数据库的建设，建成全球最大的商业区块链应用平台， 2018 年交易规模逾 20 万亿。

同时，平安在“一带一路”沿线国家和地区落地区块链应用，在香港建成全球首个由监管部门主导的区块链贸易平台“贸易联动”，联通香港、欧洲、粤港澳大湾区、渤海湾等地区的国际贸易枢纽，构建金融贸易“空中走廊”，初步形成亚太地区乃至全球贸易融通、资金畅通的桥梁。以下为十大新闻内容：