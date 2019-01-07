“扫一扫”分享到微信

见闻

平安集团2018年十大新闻公布 区块链应用入选

2019-01-07 09:30 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

区块链2

图片版权所属：站长之家

今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 7 日消息：    近日，中国平安公布了平安集团“ 2018 年十大新闻”，其中“区块链应用全球领先，促‘一带一路”互通互联”入选。

据官方介绍， 2018 年，中国平安区块链技术应用取得领先全球的实质性突破，在金融、贸易、医疗、城市治理、环保、农业等诸多领域广泛布局，成效显著。公司将区块链应用于金融壹账通、智慧城市、医保科技等平台及各大生态圈数据库的建设，建成全球最大的商业区块链应用平台， 2018 年交易规模逾 20 万亿。

同时，平安在“一带一路”沿线国家和地区落地区块链应用，在香港建成全球首个由监管部门主导的区块链贸易平台“贸易联动”，联通香港、欧洲、粤港澳大湾区、渤海湾等地区的国际贸易枢纽，构建金融贸易“空中走廊”，初步形成亚太地区乃至全球贸易融通、资金畅通的桥梁。以下为十大新闻内容：

  1. “三村工程”深度落地，智慧扶贫初显成效

  2. 支持优质民企纾困，切实服务实体经济

  3. 区块链应用全球领先，促“一带一路”互通互联

  4. 人工智能科研成绩斐然，应用成效居世界最前列

  5. 金融科技应用全球领先，赋能传统主业成效显著

  6.  医疗科技应用突破大，助力医疗改革显成果

  7. 深度参与逾 100 省市“智慧城市”建设

  8. “执行官+矩阵”经营管理决策机制再升级

  9.  国际化人才战略再结硕果，李源祥荣获政府“友谊奖”

  10. 孵化育成多家创新科技公司，成果世界瞩目

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

苹果 三星 苹果三星合作

苹果与三星达成合作 三星电视可访问iTunes

· 苹果 三星 苹果三星合作
虎牙直播 电竞 虎牙电竞公司

虎牙直播CEO董荣杰：将在今年筹建电竞公司

· 虎牙直播 电竞 虎牙电竞公司
教育部 App 学习类App

为响应教育部要求 学习类App企业发起行业自律

· 教育部 App 学习类App
董明珠 格力 董明珠财产被保全

董明珠等名下1436万财产被采取保全措施

· 董明珠 格力 董明珠财产被保全
支付宝账单 支付宝没有年账单 支付宝

支付宝没有年账单 网友调侃：我的2018就这么不值一提？

· 支付宝账单 支付宝没有年账单 支付宝
国防部抽奖 微博ID 网名 原创

国防部抽奖是怎么回事 发言人一本正经念微博ID笑哭网友

· 国防部抽奖 微博ID 网名
电信诈骗 被骗账户多10万 网购

小伙被骗账户多10万 网友：年底各类奇葩在冲刺

· 电信诈骗 被骗账户多10万 网购
手机输入法 老年人才用9键 九宫格

老年人才用9键？网友：那用五笔输入法的岂不成了原始人？

· 手机输入法 老年人才用9键 九宫格
权健 权健火疗夜听 权健发起投票

公号“权健火疗夜听”发起投票 结果...现场大型翻车

· 权健 权健火疗夜听 权健发起投票
emoji表情 全国冻哭预警地图

全国冻哭预警地图上热搜 用emoji表情划分冰冻等级

· emoji表情 全国冻哭预警地图
查看更多
﻿

编辑推荐

平安集团2018年十大新闻公布 区块链应用入选

[见闻]· 01月07日

虎牙CEO董荣杰：虎牙月活破1亿 将筹建电竞公司

[动态]· 01月07日

预测2019：人脸识别站上风口，语音广告濒临灭亡

[评论]· 01月07日

马斯克晒星际飞船BFR概念图 今年进行亚轨道试飞

[外闻]· 01月07日

小米战略入股TCL，持股比例达0.48%

[动态]· 01月07日

华尔街日报：iPhone XR销量扑街还是因为太贵

[外闻]· 01月07日

同性社交软件Blued整改：暂停注册，对未成年人禁用

[动态]· 01月07日

三星董事长李健熙仍未恢复意识 但情况稳定

[动态]· 01月07日