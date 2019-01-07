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见闻

小米战略入股TCL；全国首个5G地铁站在成都开通；苹果德国官网下架iPhone 7/8

2019-01-07 08:12 稿源：站长之家  0条评论
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小米入股TCL 双方将在器件领域展开合作

昨日晚间，TCL集团发布公告称， 2019 年 1 月 4 日小米集团通过深交所交易系统在二级市场购入公司股份，购入股数为6516. 88 万股，占公司总股本的0.48%。

小米集团方面表示，在核心高端基础器件领域的基础上，也愿意在公司资本层面进行多方位的战略合作。

TCL集团认为，此次小米集团购入公司股份，有利于加深两个产业集团的合作深度，构建更为紧密的战略合作伙伴关系。

TCL (2)

图片版权所属：站长之家

全国首个5G地铁站开通 5G全场景覆盖将成现实

据澎湃新闻报道，近日，四川移动正式宣布，全国首个5G地铁站在成都正式开通了。

据了解，在地铁10号线太平园站，由移动5G网络转化而来的高速wifi信号已覆盖整个站厅，这是全国第一个覆盖5G信号的地铁站。该5G网络基于2.6GHz频段，标志着5G全场景连续覆盖即将成为现实，室内数字化新经济点燃在即。

5G

图片来源图虫：已授站长之家使用

iPhone 7/8已在德国苹果官网及直营店下架

去年12月，高通宣布慕尼黑地区法庭裁定苹果公司侵犯了高通的手机节能知识产权，责令苹果公司停止在德国市场上出售和进口侵权iPhone。

1月3日，高通宣布发行总额约13. 4 亿欧元的担保债券，从而执行德国法院针对部分iPhone颁布的销售禁令。

1 月 5 日，有网友发现iPhone 7/8已从德国官网下架，消费者已经不能再从德国苹果官网购买iPhone 7/7 Plus/8/8 Plus四款手机。据了解，苹果在德国的 15 家直营店也不再提供上述四款手机的销售服务。

苹果手机

图片版权所属：站长之家

 

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