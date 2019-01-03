外媒整理中本聪“嫌疑人”名单：澳本聪、马斯克上榜

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今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 3 日消息： 据Cointelegraph消息，为庆祝比特币创世区块十周年，Cointelegraph整理公布了一份比特币创始人中本聪”嫌疑人”名单，值得注意的是，澳本聪、马斯克都上榜了。



部分名单如下：

1.Vili Lehdonvirta(赫尔辛基信息技术研究所 38 岁芬兰教授);

2.Mochizuki Shinichi(京都大学 49 岁日本数学家);

3.Dorian Nakamoto( 68 岁日裔美国人，曾为大公司和美国军方做过分类工作);

4.Nick Szabo( 55 岁匈牙利血统美国男子，BitGold创始人);

5.Hal Finney(美国加密先驱， 2014 年去世，享年 58 岁);

6.Craig Wright“澳本聪”( 48 岁澳大利亚计算机科学家、商人);

7.Neal King，Vladimir Oksman和Charles Bry(美国、德国居民，年龄不详);

8.Elon Musk(特斯拉创始人)；

9.政府机构。