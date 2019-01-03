“扫一扫”分享到微信

见闻

外媒整理中本聪“嫌疑人”名单：澳本聪、马斯克上榜

2019-01-03 17:35 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

马斯克、特斯拉

图片来源图虫：已授站长之家使用

今日块讯(ChinaZ.com) 1 月 3 日消息：    Cointelegraph消息，为庆祝比特币创世区块十周年，Cointelegraph整理公布了一份比特币创始人中本聪”嫌疑人”名单，值得注意的是，澳本聪、马斯克都上榜了。

部分名单如下：

1.Vili Lehdonvirta(赫尔辛基信息技术研究所 38 岁芬兰教授);

2.Mochizuki Shinichi(京都大学 49 岁日本数学家);

3.Dorian Nakamoto( 68 岁日裔美国人，曾为大公司和美国军方做过分类工作);

4.Nick Szabo( 55 岁匈牙利血统美国男子，BitGold创始人);

5.Hal Finney(美国加密先驱， 2014 年去世，享年 58 岁);

6.Craig Wright“澳本聪”( 48 岁澳大利亚计算机科学家、商人);

7.Neal King，Vladimir Oksman和Charles Bry(美国、德国居民，年龄不详);

8.Elon Musk(特斯拉创始人)；

9.政府机构。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

数字货币 ICO 加密货币

数据显示：2018年有264种数字货币“死亡”

· 数字货币 ICO 加密货币
比特币 比特币暴跌 比特币价格

央视发布2018国际十大经济事件榜单 比特币暴跌入榜

· 比特币 比特币暴跌 比特币价格
三星 exynos 三星处理器 猎户座处理器

三星联合奥迪发布用于自动驾驶汽车芯片Exynos Auto V9

· 三星 exynos 三星处理器
今日头条 爱奇艺

今日头条因侵权播放《老九门》 被判赔偿爱奇艺6万元

· 今日头条 爱奇艺
支付宝账单 支付宝没有年账单 支付宝

支付宝没有年账单 网友调侃：我的2018就这么不值一提？

· 支付宝账单 支付宝没有年账单 支付宝
国防部抽奖 微博ID 网名 原创

国防部抽奖是怎么回事 发言人一本正经念微博ID笑哭网友

· 国防部抽奖 微博ID 网名
电信诈骗 被骗账户多10万 网购

小伙被骗账户多10万 网友：年底各类奇葩在冲刺

· 电信诈骗 被骗账户多10万 网购
手机输入法 老年人才用9键 九宫格

老年人才用9键？网友：那用五笔输入法的岂不成了原始人？

· 手机输入法 老年人才用9键 九宫格
权健 权健火疗夜听 权健发起投票

公号“权健火疗夜听”发起投票 结果...现场大型翻车

· 权健 权健火疗夜听 权健发起投票
emoji表情 全国冻哭预警地图

全国冻哭预警地图上热搜 用emoji表情划分冰冻等级

· emoji表情 全国冻哭预警地图
查看更多
﻿

编辑推荐

数据显示：2018年有264种数字货币“死亡”

[见闻]· 01月03日

猫眼娱乐更新招股书：2018年前9个月营收30.6亿元

[动态]· 01月03日

央视发布2018国际十大经济事件榜单 比特币暴跌入榜

[见闻]· 01月03日

今日头条因侵权播放《老九门》 被判赔偿爱奇艺6万元

[见闻]· 01月03日

女子委托他人购买比特币未到账 法院判决应全部返还

[见闻]· 01月03日

马斯克和美宇航局高官祝贺中国嫦娥四号成功着陆

[外闻]· 01月03日

FF中国分家细节:FF获中国管理权及IP恒大获南沙工厂

[评论]· 01月03日

韩国开通首个5G商用直播 未来将启用5G无人机直播

[外闻]· 01月03日